Quando gioca Flavio Cobolli alle ATP Finals? Definito il calendario del girone e l’avversario del debutto

Flavio Cobolli farà il proprio esordio alle ATP Finals nella giornata di lunedì 16 novembre, quando affronterà il russo Daniil Medvedev nella sessione serale. Il tennista italiano sarà impegnato sul cemento indoor della Inalpi Arena di Torino in occasione del secondo match a partire dalle ore 18.00 e non inizierà prima delle ore 20.30. Il numero 6 del mondo incrocerà il numero 5 del ranking ATP, cercando l’impresa ad effetto di fronte al proprio pubblico.

Il romano si è meritato la presenza al torneo riservato ai migliori otto giocatori della stagione e cercherà di onorare al meglio la competizione, provando a incominciare con il piede giusto la fase a gironi, in attesa dei successivi impegni contro Carlos Alcaraz e lo statunitense Frances Tiafoe. La definizione del calendario delle prime due giornate di gara nel capoluogo piemontese ha anche delineato quando l’azzurro scenderà in campo per la fase a gironi.

L’appuntamento sarà per i giorni dispari della prossima settimana: mercoledì 18 novembre contro Alcaraz o Tiafoe (in caso di vittoria contro Medvedev affronterà il vincente della sfida tra l’iberico e l’americano, viceversa in caso di sconfitta) e venerdì 20 novembre contro il giocatore non ancora affrontato. In caso di passaggio del turno, sabato 21 novembre si disputeranno le semifinali e domenica 22 novembre andrà in scena la finale.

QUANDO GIOCA FLAVIO COBOLLI ALLE ATP FINALS

Lunedì 16 novembre: vs Daniil Medvedev (secondo match dalle ore 18.00 e non prima delle ore 20.30).

Mercoledì 18 novembre: in caso di vittoria contro Medvedev, giocherà contro il vincente di Alcaraz-Tiafoe; in caso di sconfitta contro Medvedev, giocherà contro il perdente di Alcaraz-Tiafoe.

Venerdì 20 novembre: contro il tennista non affrontato nei due precedenti incontri.