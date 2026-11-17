Yeman Crippa farà il proprio ritorno in gara in occasione del Cross dei Cinque Mulini, tradizionale evento di prestigio del calendario internazionale di corsa campestre. L’appuntamento è per domenica 22 novembre (ore 12.30) sui pratoni di San Vittore Olone (in provincia di Milano), dove il fuoriclasse trentino si rimetterà in gioco a tre settimane di distanza dallo splendido secondo posto conseguito nella Maratona di New York.

Dall’asfalto della Grande Mela a una tappa del World Cross Country Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante riservato al cross). Il 30enne sarà uno dei big più attesi in occasione della 94ma edizione di una kermesse nata nel 1933 e che non si è mai fermata, nemmeno durante la seconda guerra mondiale e la pandemia. Il suo miglior risultato in questa kermesse è stato ottenuto nel 2023, quando conquistò una pregevole seconda posizione.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Cross dei Cinque Mulini. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; prevista la diretta streaming su Rai Play e Sport Face Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO YEMAN CRIPPA CINQUE MULINI 2026

Domenica 22 novembre

Ore 12.30 Cross Cinque Mulini, gara maschile: con Yeman Crippa – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA CINQUE MULINI 2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play e Sport Face Tv, gratis.

Diretta testuale: OA Sport.