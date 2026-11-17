Nadia Battocletti farà il proprio ritorno in gara in occasione del Cross Internacional de Atapuerca, tradizionale evento di prestigio del calendario internazionale di corsa campestre. L’appuntamento è per domenica 22 novembre (ore 12.45) sui pratoni dell’omonima località spagnola, dove la fuoriclasse trentina cercherà di difendere il titolo conquistato lo scorso anno e scalderà i motori in vista degli Europei di Cross, in programma domenica 13 dicembre a Belgrado.

La Campionessa d’Europa di specialità non corre un evento agonistico dallo scorso 8 settembre, quando dettò legge sui 1500 metri al Palio della Quercia in quel di Rovereto, pochi giorni dopo aver siglato il record italiano su quella distanza. Un’influenza e un leggero fastidio hanno impedito alla 26enne di prendere parte alla Corsa dei Castelli a Trieste e a un altro evento di cross in terra iberica, ma ora è tutto pronto per rivedere all’opera la Campionessa d’Europa dei 5000 e 10.000 metri.

In un evento del World Cross Country Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante riservato a questa disciplina), Nadia Battocletti dovrà fare i conti con la siepista tunisina Marwa Bouzayani (quarta agli ultimi Mondiali sui 3000 siepi) e con la quotata etiope Asefu Abreha. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Cross di Atapuerca. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube di European Athletics.

CALENDARIO NADIA BATTOCLETTI CROSS ATAPUERCA 2026

Domenica 22 novembre

Ore 12.45 Cross Internacional de Atapuerca, gara seniores femminile: con Nadia Battocletti – Diretta streaming sul canale YouTube di European Athletics

PROGRAMMA NADIA BATTOCLETTI CROSS ATAPUERCA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: canale YouTube di European Athletics.