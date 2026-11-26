Di seguito andiamo a verificare com’è attualmente collocata l’Italia nella questione che si lega alle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2027, alla vigilia della sfida del PalaEur di Roma contro la Turchia. Che, peraltro, ha una caratteristica che ritornerà utile in questo discorso: è già qualificata per la rassegna iridata con quattro incontri di anticipo.

Situazione attuale: Turchia prima con 8 vittorie e 0 sconfitte, dunque con 16 punti sia secondo il conteggio FIBA (che prevede 2 punti a vittoria e 1 a sconfitta) che per quello classico. Qui si utilizzerà quello FIBA. Al secondo posto la Serbia (6-2), a 14, e al terzo l’Italia (5-3), a 13.

Qui si apre subito un capitolo, perché ad andare avanti sono le prime tre. La Lituania, pur essendo quarta a quota 12 con 4-4, ha virtualmente due vittorie di ritardo dall’Italia, perché il Paese baltico ha perso entrambe le sfide della prima fase contro gli azzurri. Di poco, ma tanto basta: sempre 2-0 negli scontri diretti è.

Al quinto posto, a pari merito (e divise solo da una differenza canestri enorme), la Bosnia-Erzegovina e l’Islanda. Per l’una e per l’altra i punti sono 10 (3-5), ma se per i bosniaci c’è ancora da giocare un incontro, in Italia, con gli azzurri, per gli islandesi la questione si è già chiusa nella prima fase, e anche qui l’Italia è avvantaggiata.