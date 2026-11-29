Proseguono le Qualificazioni ai Mondiali di basket 2027 con la finestra autunnale per la seconda fase del girone J, che mette di fronte tra le altre l’Italbasket e la temibile Serbia nell’incrocio di quest’oggi di Belgrado (ore 19:00) che andrà a delineare ulteriormente la classifica: andiamo a riepilogare brevemente la situazione nel raggruppamento degli azzurri.

Il girone J è guidato saldamente dalla Turchia, con i vice-campioni d’Europa già certi del pass iridato forti del ruolino di marcia micidiale con otto successi e un solo ko subito proprio contro l’Italia giovedì sera al PalaEur (86-72). Con la rappresentativa della ‘mezzaluna’ già qualificata rimangono a disposizione altri due posti per il Mondiale che si disputerà il prossimo anno, che salvo sorprese se lo contenderanno la Serbia, l’Italia e la Lituania.

La rappresentativa balcanica si trova in seconda posizione con 15 punti totali frutto di sei vittorie e tre sconfitte, l’ultima giovedì sera a Klaipeda contro la Lituania (97-78). Gli azzurri hanno lo stesso numero di punti della Serbia (15) ma si trovano indietro di una piazza in quanto i serbi hanno vinto il confronto dell’andata disputato a settembre a Pesaro (64-76) trascinati dal totem Nikola Jokic. Sarà quindi importante provare a ribaltare la situazione nel match di oggi, ma non sarà semplice dato il roster pieno di stelle dei padroni di casa con Marko Guduric e Aleksa Avramovic.

Dietro all’Italia, in quarta posizione, si piazza la Lituania che però si trova in svantaggio nel doppio confronto con la squadra di Luca Banchi disputato nel girone precedente. Nonostante questo i baltici sono ancora in corsa per uno dei due posti rimasti da assegnare per la Qualificazione, a maggior ragione dopo il successo pesante contro la Serbia come già descritto. A seguire troviamo in graduatoria l’Islanda con 14 punti che cercherà di mantenere vive le speranze residue fino all’ultimo, mentre fanalino di corsa e presumibilmente oramai fuori dai giochi è la Bosnia-Erzegovina con 13 puntiche subisce le assenze delle sue stelle come Jusuf Nurkic (in forza agli Utah Jazz in NBA) o dell’ex Real Madrid Dzanan Musa.