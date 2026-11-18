Ci avviciniamo, a passo sempre più spedito, verso la fase decisiva del torneo. Nell’incontro valevole per la terza e ultima giornata del girone John McEnroe delle ATP Finals, competizione che si svolge a Torino fino a domenica 22 novembre, Alexander Zverev affronta Arthur Fils. L’incontro si giocherà domani con orario d’inizio previsto non prima delle 20:30 e chiuderà il programma della Inalpi Arena.

Il tedesco, testa di serie numero 1, grazie al netto successo ottenuto ieri contro Ben Shelton ha già blindato la qualificazione alla semifinale. È vietato però rilassarsi perché bisogna mettere al sicuro il primo posto e creare così le premesse necessarie a evitare il possibile incrocio con Alcaraz nel penultimo atto.

Il francese, dal suo canto, non ha alternative. La testa di serie numero sei, dopo aver superato in rimonta Rafael Jodar, deve sfoderare tutto il meglio del suo repertorio per riuscire ad avere ragione del numero uno del mondo. Il bilancio dei precedenti premia, con un 5-2 che non ammette repliche, Zverev, vincitore dell’unico confronto di quest’anno disputato nei quarti di Indian Wells.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della sfida tra Alexander Zverev e Arthur Fils, valevole per le ATP Finals 2026. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Italia 1, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203). Il match sarà trasmesso in streaming su Sky Go, NOW, Mediaset Infinity, sportmediaset.it e Tennis Tv.

CALENDARIO ATP FINALS 2026

Giovedì 19 novembre

Inalpi Arena

Ore 11:30

Arevalo/Pavic (ESA/CRO) [4]-Luz/Matos (BRA) [8] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

Non prima delle ore 14:00

Shelton (USA) [3]-Jodar (SPA) [8] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

Non prima delle ore 18:00

Heliovaara/Patten (FIN/GBR) [1]-Arribage-Olivetti (FRA) [6] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

Non prima delle ore 20:30

Zverev (GER) [1]-Fils (FRA) [6] – Diretta tv su Italia1 (in chiaro), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

PROGRAMMA ATP FINALS 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Italia 1 Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, Now, Tennis Tv, Mediaset Infinity e sportmediaset.it