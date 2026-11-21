Dario Puppo si è soffermato su Jannik Sinner durante l’ultima puntata di Tennis Mania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Di Sinner ora cominciano a scattare dei campanelli d’allarme, che si sentono. Vediamo cosa comunicherà, magari nei prossimi giorni ci dirà qualcosa. Se arriveranno notizie nei prossimi giorni è per dire che non gioca in Australia, se invece non ci saranno notizie allora magari ci sono speranze di vederlo in campo“.

Un battuta lapidaria sull’Italia che si appresta a disputare le Finals di Coppa Davis, in programma sul cemento indoor di Bologna dal 24 al 29 novembre. Il telecronista di Eurosport ha dato il proprio parere soprattutto su Lorenzo Musetti, selezionato insieme a Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Luciano Darderi e Andrea Vavassori: “Se Musetti non dovesse dare disponibilità, lascerebbe un po’ così. Non poteva portare entrambi i doppisti. Musetti non può essere lasciato fuori“.

Una battuta anche sulle ATP Finals, in corso di svolgimento sul cemento indoor della Inalpi Arena di Torino: “La una brutta figura in generale un po’ rimane, anche la prossima edizione delle Finals un po’ deve recuperare: il torneo non è male, si tende a esagerare sul fatto che i campi sono veloci e non ci sono scambi, ma il pubblico merita rispetto“.