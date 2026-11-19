La duplice sconfitta di Flavio Cobolli e del tandem Bolelli/Vavassori ha eliminato gli unici rappresentanti italiani impegnati nelle ATP Finals 2026 ancor prima dell’ultima giornata di round robin, mentre Carlos Alcaraz ha dato spettacolo anche contro Daniil Medvedev accusando però un problema muscolare. Di questo e di molto altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Massimiliano Ambesi e Guido Monaco.

“Alcaraz che sta dominando in sostanza. Tre dei quattro set li ha vinti per 6-2, cose che si vedono non così spesso a livello di questo torneo. Un piccolo problema alla coscia, ha chiesto il medical timeout, si è fatto fasciare la coscia sinistra, però insomma lui ha detto: ‘Vediamo adesso con lo staff’. Oggi ha in programma una sessione d’allenamento all’una quindi insomma avremo sicuramente aggiornamenti in tal senso“, dichiara Puppo.

“L’unica cosa che ho pensato dopo aver visto che chiamava il medical timeout è stata: ‘Cos’hai giocato a fare Vienna?’ Nel senso, hai detto che saresti stato attento a gestirti il programma. Capisco la voglia di giocare perché è stato fuori tanto, però lui ha un’autonomia non dico limitata, ma dopo un tot di tornei queste cose qua gli sono successe“, aggiunge il giornalista di Eurosport.

Sulla qualità della prestazione dello spagnolo: “Alcaraz sta giocando un tennis un po’ diverso, con qualche variazione in meno, cioè è molto sul pezzo con i colpi a rimbalzo. Il servizio, sia come percentuali che come resa, non sempre durante la partita è così efficace, però non è male, cioè è salito sicuramente di livello anche in questo senso. L’obiettivo che si era dato scendendo in campo era di rispondere il più possibile e giocare profondo la risposta, non angolandola, ed in effetti ripensando alla partita lo ha messo poi in pratica questo piano“.

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