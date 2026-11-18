Il duello tra le due regine incontrastate della pallanuoto italiana si prepara a vivere un nuovo capitolo di quella che rappresenta ormai una storia infinita. Nell’incontro valevole per la quarta giornata del girone B dello Stage Group di Champions League la Pro Recco ospita l’AN Brescia. Il match si giocherà alla piscina Sciorba di Genova con il fischio di inizio previsto alle 20:30.

I liguri, secondi in classifica con sei punti, non possono prescindere dalla conquista dell’intera posta in palio per tenere il passo del Radnicki capolista e giocarsi poi la conquista del primato nel girone nello scontro diretto dell’ultima giornata. La formazione ligure è pronta a ripartire anche in campo continentale dopo la goleada nel derby con l’Iren Genova Quinto.

La formazione lombarda arriva in Liguria sulle ali dell’entusiasmo della vittoria conquistata la scorsa settimana in quel di Oradea e con la consapevolezza di chi sa di poter giocare senza avere nulla da perdere. Nella partita di andata la truppa allenata da Bovo ha messo in difficoltà i quotati rivali per più di metà partita prima di cedere alla distanza al ritorno di Granados e compagni.

Come seguire l’evento? Il match tra AN Brescia e Pro Recco, valido per la Champions League 2026-2027 di pallanuoto maschile, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Arena (204) e in diretta streaming su Sky Go, NOW, euroaquaticstv.com. OA Sport proporrà inoltre la Diretta Live testuale del match.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE PALLANUOTO 2026-2027

Mercoledì 18 novembre

20.30 Pro Recco-AN Brescia – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE PALLANUOTO 2026-2027: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (204)

Diretta streaming: Sky Go, NOW, euroaquaticstv.com.

Diretta Live testuale: OA Sport.