Primoz Roglic ha siglato un contratto con la NSN Cycling. Firma a sorpresa da parte del fuoriclasse sloveno, sul cui futuro alleggiavano diversi punti di domanda. Il ciclista balcanico era al centro del mercato e oggi ha deciso, iniziando il rapporto professionale con la formazione svizzera del World Tour. Si tratta di un accordo annuale, per il momento limitato alla stagione 2027.

Il quattro volte vincitore della Vuelta di Spagna (2019, 2020, 2021, 2204) e vincitore di un Giro d’Italia 2023 proseguirà la propria attività agonistica in una compagine che annovera in rosa anche altri elementi di spicco come Richard Carapaz, Santiago Buitrago e Lennert van Eetvelt (giusto per citare gli ultimi arrivati). Il 37enne si è presentato con queste parole: “Mi piacciono sempre le sfide. È per questo che sono qui: per affrontarle insieme e vedere cosa ci riserva il futuro“.

Primoz Roglic è stato molto chiaro: “Ho impiegato un po’ di tempo per capire come dare una svolta alla mia vita che mi portasse serenità, ma la risposta è racchiusa proprio nel nome della squadra: “Never Say Never” (Mai dire mai, n.d.r.). Mi sembra il legame perfetto. Credo di avere ancora del lavoro da fare, sia in gara che su me stesso. Ho la motivazione e l’atteggiamento giusti non solo per correre, ma per ottenere risultati importanti“.

Nella stagione appena conclusa ha vinto la cronometro degli Europei e ha chiuso la Vuelta di Spagna al secondo posto alle spalle di Enric Mas, senza dimenticarsi del terzo posto alla Milano-Torino e della lunga fuga ai Mondiali. Ricordiamo che iniziò la propria carriera nel 2013 con la Adria Mobil, poi passò nel World Tour con il Tem LottoNL-Jumbo nel 2016 e vi rimase fino al 2023 (nel frattempo divenne Jumbo-Visma), per poi correre con la Red Bull-BORA-hansgrohe nelle ultime tre stagioni.