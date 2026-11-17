Si è conclusa la fase a gironi della Nations League 2026-2027 di calcio, all’appello mancano soltanto le ultime due partite del gruppo A4: ai quarti di finale della competizione su base europea si sono qualificati il Portogallo e la Norvegia. I lusitani hanno conquistato il primo posto nel girone con 15 punti grazie alla vittoria conquistata in casa del Galles per 3-2, mentre gli scandinavi hanno battuto la Danimarca per 3-2 nello scontro diretto conclusivo e hanno chiuso in seconda posizione con 9 punti (alla pari con i danesi, ma con entrambi gli scontri diretti vinti)..

Primo tempo infuocato a Cardiff: il Portogallo passa in vantaggio all’undicesimo minuto con Fernandez, i padroni di casa ribaltano il risultato con Brooks e Thomas, Neto pareggia al 43′. Il gol vittoria porta la firma di Forbs al 70′, il Portogallo rialza la testa dopo la sconfitta rimediata contro la Danimarca la scorsa settimana.

La Danimarca ha operato uno scatto nel primo quarto d’ora di gioco con le reti di Hojlund e Hojbjerg, poi Haaland al 37′ e Odegaard all’83mo minuto hanno firmato il pareggio. Quel risultato non era sufficiente per la Norvegia e Haaland ha fatto la differenza, trasformando il rigore della vittoria al 96′ e siglando il 3-2 valso il passaggio del turno.

Nella Lega hanno vinto la Bosnia Erzegovina (2-1 contro la Romania), l’Irlanda (3-0 contro il Kosovo) e l’Ucraina (1-0 contro la Georgia), pareggia per 1-1 in Israele-Austria, Polonia-Svezia, Ungheria-Irlanda del Nord. Svizzera, Irlanda del Nord, Austria, Svezia hanno vinto i propri gironi e sono state promosse in Lega A.