Si è abbassato il sipario sugli Assoluti invernali in vasca corta di Riccione e nel classico appuntamento di Swim Zone, il programma di nuoto in onda sul canale YouTube di OA Sport, si sono toccati tutti i temi di quest’ultima giornata soprattutto con Alessia Polieri, che ha commentato gara per gara, analizzando i protagonisti di questo campionato italiano.

L’ottima prestazione di Emma Virginia Menicucci nei 50 stile libero: “Un tempo che la proietta sicuramente ai vertici della velocità italiana tra le normali. Abbiamo la punta di diamante Sara Curtis che è l’alieno e poi chiaramente c’è lei che è in una forma splendida. Ha fatto un buonissimo Campionato italiano, sta lavorando bene e i risultati si vedono. È serena, ha una nuotata bellissima da vedere, pennella sull’acqua e poi ha una potenza veramente impressionante da vedere. Non ha la classica nuotata da cinquantista, centista e questo magari è anche un vantaggio per lei nell’affrontare il cento. Nel cinquanta forse non ha proprio quell’esplosività, ma la sta sicuramente trovando”.

Sui 200 dorso maschili, vinti da Lorenzo Mora: “La corta è proprio la sua vasca. Lui riesce ad applicare la sua potenza a queste subacquee che sono sempre al limite dei quindici metri, che sono diventate un suo punto di forza. L’ultima subacquea è stata devastante e ha staccato tutti. Un bel rientro anche per Daniele Del Signore, che ha recuperato nella seconda parte di gara e alla fine ha chiuso con un buon tempo”.

Simone Stefanì ha bissato il successo dei 100, vincendo anche i 50 farfalla: “Dopo il 100, il 50 era atteso. È andato veramente forte, chiaro che il limite dei 22 secondi è decisamente importante, anche perchè sarebbe il primo italiano a farlo. Una bella nuotata, super efficace nelle subacquee. Si sta allenando bene e la programmazione è andata bene. Ci siamo allenati per due anni fianco a fianco, è davvero molto meticoloso e preciso negli allenamenti. Sicuramente c’è un grande potenziale e vedremo se riuscirà ad infrangere quella barriera“.

Sull’addio di Marco Orsi: “Lui è rimasto lo stesso ragazzo di vent’anni fa, con la stessa spontaneità. Ci sono state tante nazionali insieme, abbiamo passato veramente molti momenti insieme, lui ha dato tantissimo al nuoto italiano. Un atleta versatile, molto veloce ed è stato bello vedere questa chiusura a Riccione e gli faccio un in bocca al lupo per questo suo nuovo capitolo di vita”.

Sui 200 farfalla femminili con una bella sfida tra Borrelli e Sartori: “Borrelli sicuramente gestisce sempre le gare molto d’attacco, soprattutto i primi cinquanta. È stata una bella lotta con Sartori, che le ha dato battaglia per 150 metri, prima di crollare nell’ultima vasca, che è sempre complicata. È interessante vedere, dopo tutti gli anni che li ho visti da vicino, come le atlete affrontano diversamente i 200 farfalla. Sicuramente una bella gara ed era un po’ di anni che non si vedeva un 200 farfalla così competitivo. Borrelli ha fatto una grandissima stagione in vasca lunga e il tempo fatto in lunga è molto più importante di quello in corta e dunque mi fa capire che ha ancora davvero tanto margine e può scendere sotto il muro dei 2’06”.

Sulla prestazione di Jacopo Barbotti nei 200 misti maschili: “Un giovane promettente, talentuoso. Per lui fare i Mondiali sarebbe sicuramente un bel trampolino di lancio. Ci fossero stati gli Europei, la convocazione sarebbe stata praticamente certa”.

Grande protagonista dell’ultima giornata è stata Sara Franceschi, che ha vinto in pochi minuti prima i 200 rana e poi i 200 misti, senza dimenticare il successo nei giorni precedenti nei 100 rana e 400 misti: “Conferma lo stato di forma che ha dimostrato già nei 100 rana e nei 400 misti. Una nuotata molto solida, bellissima, fluida, già incisiva anche dal delfino che non è proprio il suo punto di forza. Bellissima da vedere a dorso, a rana neanche da dirlo. Lei che si allena con Alberto Razzetti avrà captato come si preparano anche le gare ravvicinate”.

Sulla facile vittoria di Carlos D’Ambrosio nei 200 stile: “Un dominio assoluto. Sempre sul pezzo, una nuotata stratosferica, veramente bello da vedere. Sicuramente arriva ai Mondiali con un bagaglio sempre più importante e vedremo ora cosa ci riserverà questo ragazzo”.

Su quello che farà Thomas Ceccon ai Mondiali in vasca corta: “Dire cosa potrà fare è un terno al lotto. Alla fine è talmente eclettico che può davvero scegliere qualunque gara del programma. Già solo azzeccare quale gara farà è complicato”.

Polieri parla anche di quali nuotatori sono un po’ più avvantaggiati in vasca corta: “In linea di massima quelli un po’ più bassi sono avvantaggiati, perché sfruttano caratteristiche che poi nella vasca lunga si disperdono”.