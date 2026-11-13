Piola ricorda Alan Jones: “Non era un simpaticone, ma sempre onesto. In Williams tante gelosie”

Torna l’appuntamento con la storia della Formula 1 con Giorgio Piola. In questo episodio di Motor News, il programma che va in onda sul canale YouTube di OA Sport, lo storico giornalista ricorda Alan Jones, campione del mondo nel 1980 con la Williams. Un titolo cercatissimo ed importantissimo per la scuderia britannica e Piola ricorda proprio quella stagione ed il pilota inglese.

Il ricordo di Alan Jones e del Mondiale del 1980: “Quando c’era Jones, credo che per la Williams sia stato il momento più importante. Il tro Jones-Head-Williams era veramente fatto per lavorare insieme. Soprattutto Jones ed Head, che avevano un carattere molto simile, duri e puri. Jones aveva una guida dura, impetuosa, ma anche leale, anche se il Mondiale è arrivato con una toccata proprio tra Jones e Piquet che ha scatenato poi una carambola con anche altre vetture e la successiva bandiera rossa. Poi Piquet è dovuto ripartire con il muletto, che aveva un motore da qualifica e alla fine si è anche dovuto ritirare proprio perché aveva un motore che non poteva reggere tutta la gara. In quella circostanza Piquet fece polemica, ma non lo andò ad affrontare a muso duro, proprio perché sapeva che Jones alla fine era uno corretto”.

Un altro ricordo diretto di Piola sul pilota inglese: “Io lo avevo conosciuto già prima di quel Mondiale, nel 1976 quando avevo una collaborazione con la Shadow come interprete di Renzo Zorzi e dunque partecipavo alle riunioni tecniche e ovviamente c’era Jones. Alan era sempre molto tecnico e preciso, a differenza di Renzo. Non era un simpaticone, però era sempre molto onesto e corretto”.

Sui piloti Williams e sulle rivalità tra loro: “Ci sono sempre state queste gelosie. Per esempio Reutemann era geloso che parlassi con Jones. Nella Williams c’è sempre stato un po’ di conflitto tra i piloti, basta chiedere a Patrese. La Williams era la squadra più inglese di tutte ed il pilota di lingua inglese è sempre stato un po’ preferito. Lo sa bene anche Reutemann che l’anno successivo aveva disubbidito al team, allora non fu aiutato a vincere il Mondiale”.

Quel Mondiale del 1980 è stato il sogno di una vita di Frank Williams: “Hanno sempre lavorato tanto, ma quello che mi è sempre piaciuto della Williams che sono sempre stati orgogliosi del loro passato, anche se complicato e con tutte le difficoltà di partire veramente dal basso. Con Alan Jones è stato veramente l’incoronamento di tutto questo lavoro e per conto mio è stato il pilota più importante della storia della Williams, perché è quello che è riuscito a far crescere questa squadra e farla diventare una squadra di eccellenza“.