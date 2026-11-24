Il GP di Las Vegas ha lasciato sicuramente tanti temi di cui parlare. Una gara dove non è mancato lo spettacolo dentro e fuori la pista, ma soprattutto all’interno del circuito con una serie infinita di sorpassi ed una corsa avvincente fino alla fine e ricca di colpi di scena. Di tutto questo, ma soprattutto di cosa è successo in casa Ferrari, si è parlato a Sprint Zone, il programma in onda sul canale YouTube di OA Sport, che ha visto protagonista il giornalista Giorgio Piola.

Un GP sicuramente spettacolare, con tantissimi sorpassi, anche se non sempre veri e reali per Giorgio Piola: “Mi è piaciuto cosa ha detto Max Verstappen. Lui dice sempre quello che pensa. Ovviamente era contentissimo di aver vinto e ha fatto dei veri sorpassi, di quelli che ci vogliono gli attributi, quelli che piacciono a chi ama le corse. Ha anche ammesso che sembrava una gara di kart con gli amici, perché la maggior parte dei sorpassi sembrava davvero un videogame, sembrava che ci fossero all’esterno tanti con i pulsantini, ogni tanto passava uno, un giro passava l’altro. Addirittura ci sono stato dei momenti che qualcuno è stato in testa per qualche curva. Purtroppo davvero tanto fake, anche se in mezzo a tutto questo ci sono state delle manovre bellissime”.

Il disastro in casa Ferrari, con l’incidente tra Leclerc ed Hamilton: “Per l’ennesima volta in casa Ferrari la lotta è stata accesa. Si sono sprecate le immagini per vedere la dinamica, per cercare se quello guardava a destra e se quello guardava a sinistra. Però per una volta Vasseur è stato molto preciso, molto duro e ha fatto una dichiarazione che è passata una sola volta, che è quella che quando Leclerc è stato dietro ad Hamilton gli hanno detto senza alcun dubbio di non cercare di sorpassare. Questo ovviamente cambia la dinamica dell’incidente, perché c’era stato un ordine ben preciso e doveva essere rispettato. Nelle altre squadre questa cosa viene sempre rispettata, anche Hamilton, ai tempi della Mercedes con Bottas, concedeva a volte dei favori. Ovviamente tranne quando hanno lottato per il Mondiale con Rosberg, ma qui si lottava per la sesta o settima posizione, tutto un altro scenario”.

Piola prova anche a capire il momento di difficoltà soprattutto emotivo di Leclerc: “Leclerc bisogna anche capirlo. Non si può sparare su di lui così. Ha passato tante delusioni e quel poco di buono che la Ferrari ha fatto in questi anni lo ha fatto proprio per Leclerc e con i rischi che si è sempre preso, dovendo guidare sempre al 110-120% del potenziale della vettura. È chiaro che lui voglia dimostrare di essere sempre più veloce di Hamilton, visto che è stato accolto un po’ come il salvatore della patria. C’è sicuramente una rivalità e mi sorprende che Vasseur dica che non se lo aspettava, perché una situazione del genere era prevedibile. Questa era situazione che bisogna prevedere da prima, dare degli ordini e ci doveva essere un po’ più di gerarchia”.

La rivalità tra i due piloti Ferrari: “Leclerc è quello che sta patendo di più. L’anno scorso era quasi tranquillo, perché Hamilton, al primo anno e con il cambio di squadra, non si era mai trovato. Quest’anno con il nuovo regolamento e con un Hamilton che si trova meglio, Leclerc ha visto crollare le sicurezze della passata stagione. È nata una rivalità, anche molto mediatica, generata anche tra chi deve commentare in televisione e sui giornali che si sono trasformati un po’ in tifosi. Molte volte lo stesso sorpasso fatto da Leclerc veniva esaltato da pazzi, mentre fatto da Hamilton non dico che veniva quasi dimenticato o non mostrato, ma non c’era la stessa enfasi. Anche il pubblico è stato coinvolto in questa rivalità ed anche solo parlarne ti porta ad essere criticato da un fronte ed esaltato dall’altro”.

Una seconda parte di campionato fenomenale per la Red Bull, che ha veramente cambiato passo, con Verstappen che è diventato il pilota da battere: “La seconda parte di stagione è stata fantastica per il gruppo Red Bull, includendo anche la Racing Bulls. Hadjar addirittura è andato a sorpassare Verstappen e non lo aveva mai fatto nessuno. La seconda macchina è sempre andata fortissimo e la Red Bull ha fatto veramente un lavoro straordinario”.

Dopo tanti elogi anche una critica dura a Verstappen: “Ho lodato tanto Verstappen, ma c’è una cosa che non mi è piaciuta. Quando uno vince non deve stravincere e non deve umiliare l’avversario. Quello che lui ha fatto in prova sabato andava punito, perché fare le onde quando arriva un pilota veloce non si deve fare. Poi soprattutto quel commento su Russell non è stato carino e sbeffeggiarlo in conferenza stampa è stata sicuramente una caduta di stile. Non mi è piaciuto proprio umiliare Russell, che già aveva fatto un errore clamoroso. Dal punto di vista umano è mancato il rispetto. Un peccato perché rovina in parte la sua vittoria“.

Alla fine un commento anche su due piloti che hanno fatto sicuramente una bella gara, Carlos Sainz che è arrivato ottavo, ma soprattutto Pierre Gasly quinto al traguardo: “Sainz sicuramente è stato molto bravo, ma è tutta la stagione che cerca di dare il massimo nonostante una macchina che fin dall’inizio non è stata competitiva. Invece altre squadre che giravano insieme alla Williams hanno avuto un miglioramento notevole e quello che ha fatto Gasly è stato veramente eclatante”.