Il fine settimana del Gran Premio di Las Vegas, ventunesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026, ha riportato i bolidi sulla Strip della capitale del gioco d’azzardo. Un evento che è tornato in calendario a partire dalla stagione 2023, dopo che due edizioni erano già state disputate nel 1981 e 1982 nel Caesars Palace Circuit.

Giorgio Piola, massimo esperto della tecnica della Formula Uno, ha ricordato quei tempi a Las Vegas nel corso di Motor News, rubrica in onda sul canale Youtube di OA Sport. “Non ho mai amato Las Vegas a livello personale. Non ci andrei mai in vacanza, anche se milioni di persone lo fanno, non amo il gioco d’azzardo e, soprattutto, l’accozzaglia di cattivo gusto che c’è ad ogni angolo di strada. Al di là di tutto, questo c’era anche il divertimento della F1 e della gara, come avvenuto nel 1982, quando successe davvero di tutto”.

La gara vide la vittoria di Michele Alboreto e il titolo a Keke Rosberg: “Dopo un anno nel quale accaddero tante brutte cose, quella chiusura diede un minimo di leggerezza a tutto l’ambiente. Ovviamente non ci dimenticammo tutto quello che era successo. Personalmente l’avvenimento che più mi rimase impresso fu l’incidente di Pironi. Ero nel motorhome di Alboreto e durante le qualifiche, sotto una pioggia battente, arrivò Cheever che aveva visto l’incidente ed era talmente sotto shock che credette che il francese avesse il piede staccato dalla gamba. Si aveva sempre paura con Villeneuve che ebbe un incidente fatale, ma era sempre molto a rischio fuori e dentro la pista. Arrivammo poi a Las Vegas con una Ferrari che aveva dominato tanto da vincere quasi il titolo con Tambay. La gara fu vinta da Alboreto e ci diede modo di mettere un attimo alle spalle tutte le brutte notizie precedenti”.

In quella stagione la Ferrari vide la morte di Gilles Villeneuve e il gravissimo incidente di Didier Pironi. La vettura era ampiamente da titolo, però: “Alboreto non vinse il titolo solo per questione di affidabilità del motore Ferrari. Si aggiudicò il titolo Keke Rosberg che, dal mio punto di vista, non considero un campione del mondo. Chiuse quinto e vinse solo per demeriti altrui. Ricordo invece l’esordio di suo figlio Nico. Parlando con Niki Lauda, mi disse che sperava che fosse più talentuoso e intelligente del padre”.

Keke Rosberg, invece, vinse con la Williams FW08: “Era una macchina onesta e anche lì ci sarebbe stato molto da discutere. All’epoca, per contrastare le vetture turbo, le vetture aspirate utilizzavano uno stratagemma del tutto illegale. Sul lato destro della macchina, infatti, prendeva posto una sorta di scatolone che poteva contenere fino a 60 litri che durante la gara era ovviamente vuoto. Veniva riempito solo dopo il traguardo per andare ai controlli tecnici”.

Giorgio Piola racconta una sua caratteristica particolare: “Prima di questa era della Formula Uno mi piaceva essere considerato invisibile. Volevo guardare le varie macchine e mi mettevo sempre di buon’ora a girare nei box e nelle griglie per curiosare e notare ogni dettaglio”.

CLICCA QUI PER VEDERE LA PUNTATA COMPLETA DI MOTOR NEWS