Dopo il trionfo a Soelden, Lucas Pinheiro Braathen si ripete anche nel secondo gigante della stagione a Copper Mountain. Sono undici i successi in carriera in Coppa del Mondo per il brasiliano, il sesto della carriera nella specialità, confermandosi assolutamente il gigantista più forte al mondo in questo momento.

Una vittoria rimontando Stefan Brennsteiner, che assaporava il bis a Copper Mountain dopo la vittoria della scorsa stagione. L’austriaco era in testa a metà gara, ma non è riuscito a confermare il vantaggio, perdendo moltissimo nella parte centrale e chiudendo poi a 14 centesimi dal sudamericano.

Giornata da incorniciare per Anton Grammel. Il ventottenne tedesco ha conquistato il suo primo podio della carriera in Coppa del Mondo, sfruttando anche l’uscita del belga Sam Maes che era terzo a metà gara. Grammel è stato bravissimo a reggere comunque la pressione nella seconda manche (quarto dopo la prima), chiudendo a 54 centesimi dalla vetta.

Miglior risultato in carriera in Coppa del Mondo anche per l’austriaco Joshua Sturm, che ha terminato al quarto posto a 71 centesimi dalla testa della classifica. Quinto il francese Alban Elezi Cannaferina (+0.75) davanti al connazionale Flavio Vitale (+0.78), con i due transalpini che hanno rimontato rispettivamente sedici e diciassette posizioni.

Settimo l’austriaco Marco Schwarz (+0.95), che ha preceduto un deludentissimo Marco Odermatt (+0.96). Lo svizzero aveva già faticato nella prima manche e ha perso ulteriori due posizioni nella seconda, chiudendo solo ottavo. Completano la Top 10 il tedesco Alexander Schmid e lo sloveno Zan Kranjex, entrambi noni a pari merito (+1.13).

Il migliore degli azzurri è stato Alex Vinatzer, che ha perso cinque posizioni rispetto alla prima manche, complice una seconda manche abbastanza pasticciata e chiudendo al quindicesimo posto (+1.37). A punti ci vanno anche Filippo Della Vite, 26° (+2.28) e Giovanni Franzoni, 28° (+3.80).

Con questa vittoria Pinheiro Braathen comincia a mettere un bel po’ di pressione a Marco Odermatt in ottica classifica generale, anche se comunque bisogna ricordare che lo svizzero ha dalla sua il disputare le prove veloci. Pinheiro Braathen ha 300 punti, mentre Odermatt appena 92, con al secondo posto un altro svizzero, Loic Meillard con 140 punti.