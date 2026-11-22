Ci sarà sicuramente un vincitore diverso rispetto alle prime due gare della stagione. Questo è il principale verdetto dopo la prima manche dello slalom di Gurgl, visto che il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen è uscito subito nella parte alta. Il leader della classifica generale di Coppa del Mondo ha infatti inforcato poco prima dell’imbocco del muro, vedendo così sfumare la possibilità della terza vittoria consecutiva dopo quelle di Soelden e Levi.

Una prima manche condizionata anche da una fitta nevicata, che ha sicuramente aumentato le difficoltà per gli atleti, sia per la visibilità sia per un cambio del manto nevoso. A sfruttare il miglior momento sono stati soprattutto i due norvegesi Timon Haugan ed Atle Lie McGrath, che sono separati tra loro solo da un centesimo, con Haugan che ha fatto sicuramente meglio del connazionale sul piano.

La pista di Gurgl è sicuramente tra le preferite di Armand Marchant, secondo lo scorso anno. Il belga è terzo dopo la prima manche, inserendosi con il pettorale numero 10, a 44 centesimi dalla vetta. Quarta posizione per il francese Clement Noel (+0.55) davanti all’austriaco Joshua Sturm, bravissimo ad inserirsi con il pettorale numero 27 in quinta posizione.

Sesto il norvegese Henrik Kristoffersen (+0.76), che ha preceduto lo svizzero Tanguy Nef (+0.79) l’austriaco Michael Matt (+0.89). Il distacco sale sopra il secondo dal nono posto del francese Auguste Aulnette (+1.18), bravissimo ad inserirsi con il pettorale numero 33. Completa la Top-10 il norvegese Eirik Hystad Solberg (+1.37).

Purtroppo la prima manche di Alex Vinatzer è durata davvero pochissime porte. L’altoatesino, reduce dal quinto posto di Levi, non è riuscito ancora una volta a confermarsi. Dopo poche porte Vinatzer si è sbilanciato e ha toccato la neve con lo scarpone, finendo praticamente subito a terra.