L’Italia potrà fare affidamento su due giocatori alle Next Gen ATP Finals, il torneo riservato ai migliori tennisti under 21 della stagione. L’appuntamento è sul cemento indoor del PalaCalafiore di Reggio Calabria dal 9 al 13 dicembre: primi tre giorni riservati al round robin, sabato spazio alle semifinali e domenica si disputerà l’atto conclusivo che incoronerà il piccolo maestro di questa annata agonistica, vincendo un torneo che nell’albo d’oro annovera anche Jannik Sinner nel 2019.

Pierluigi Basile ha ricevuto la wild card per essere della partita in terra calabrese: nato nel 2007 a Martina Franca, il giovane pugliese ha beneficiato dell’invito in possesso della FITP, giusto premio a una stagione in cui è partito da numero 698 del ranking ATP ed è risalito fino alla 500ma posizione della graduatoria mondiale, disputando due finali Challenger (successo a Gubbio a luglio e sconfitta a Lesa ad agosto). Sul circuito maggiore ha giocato una sola partita, nelle qualificazioni degli Internazionali d’Italia (venne sconfitto a Roma in tre set da Rinky Hijikata).

Pierluigi Basile scenderà in campo al pari di Federico Cinà, ammesso in virtù della propria classifica (numero 139 del mondo a livello assoluto e sesto nel ranking Next Gen). Si è delineato il campo degli otto partecipanti. Oltre ai due italiani saranno della partita anche lo spagnolo Martin Landaluce, il francese Moise Kouamé, il giapponese Rei Sakamoto, lo statunitense Darwin Blanch, il ceco Jan Kumstat e l’austriaco Joel Schwaerzler.

Gli atleti citati si trovano tra la terza e la nona posizione della classifica under 21, hanno rinunciato i primi due della graduatoria: lo spagnolo Rafael Jodar (decimo al mondo, ha partecipato alle ATP Finals) e il brasiliano Joao Fonseca (numero 46 del ranking ATP).