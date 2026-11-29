L’Italia non arriva in zona podio nello slalom parallelo a squadre che conclude la prima tappa di Coppa del Mondo di snowboard parallelo a Snow Ruyi, in Cina. La vittoria sorride alla Germania, che nei quarti aveva eliminato l’ultima formazione azzurra. L’equipaggio formato da Daniele Bagozza ed Elisa Fava è il migliore delle tre formazioni azzurre alla partenza.

Stefan Baumeister e Melanie Hochreiter conquistano il successo finale grazie all’errore della Svizzera che non finisce la gara. Gian Casanova e Xenia von Siebenthal devono accontentarsi della piazza d’onore. I canadesi Arnaud Gaudet e Aurelie Moisan conquistano il terzo posto grazie al netto successo ottenuto nella finale di consolazione contro i cechi Krystof Minarik e Zuzana Maderova, superati in maniera netta con un margine di 0.73.

Gli azzurri si allineavano ai nastri di partenza della competizione con tre coppie. Il tandem Italia 2, formato da Daniele Bagozza ed Elisa Fava, si ferma ai quarti di finale, superato dal duo Baumeister-Hochreiter. I due azzurri avevano battuto in volata, negli ottavi, i connazionali Roland Fischnaller e Jasmin Coratti.

Si conclude negli ottavi il cammino di Aaron March e Lucia Dalmasso, splendida vincitrice nella gara individuale disputata ieri mattina. I due azzurri devono alzare bandiera bianca nei confronti degli austriaci Promegger-Ankele, vincitori con un vantaggio di 0.07.