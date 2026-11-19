Peres Jepchirchir ha confessato di avere violato le norme antidoping, dopo aver inizialmente negato qualsiasi illecito in materia. La Campionessa Olimpica di Tokyo 2020 e Campionessa del Mondo in carica di maratona è stata squalificata per tre anni dall’Athletics Integry Unit, l’organismo indipendente istituito da World Athletics per tutelare il mondo dell’atletica.

La keniana era risultata positiva all’EPO durante un controllo condotto al di fuori delle competizione, che ha avuto in luogo nel suo Paese natale alla vigilia della Maratona di Sydney, Major vinta proprio dall’atleta africana a fine agosto con il tempo di 2h18:31. La squalifica partirà dal 20 ottobre 2026, ovvero dal giorno in cui la maratoneta è stata preventivamente sospesa per doping.

La fine della squalifica è dunque prevista il 20 ottobre 2029, quando Pere Jepchirchir avrà compiuto da poco 36 anni. Al netto della possibilità di presentare appello, se lo stop dovesse essere confermato la keniana non avrà la possibilità di difendere il titolo iridato il prossimo anno a Pechino e di partecipare alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Ricordiamo che nel suo palmares figurano ben quattro Major (New York nel 2021, Boston nel 2022, Londra nel 2024 e Sydney nel 2026).