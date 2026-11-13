Perché Mikaela Shiffrin non farà lo slalom di Levi. Tra scelta strategica e mutamento di orizzonti

L’iconografia classica vuole che la slitta di Babbo Natale sia trainata da nove renne: le otto apparse per la prima volta a inizio Ottocento e il capo slitta Rudolph, con il suo celeberrimo naso rosso, introdotto nel 1939 e diventato imprescindibile nell’immaginario collettivo. Mikaela Shiffrin ha completato la propria slitta personale grazie alle nove renne che le sono state donate in occasione delle nove vittorie conseguite nello slalom di Levi, tradizionale tappa della Coppa del Mondo di sci alpino.

La fuoriclasse statunitense è l’autentica regina in Finlandia: trionfò per la prima volta nel 2013, firmò il bis nel 2016, fu impeccabile nel 2018 e nel 2019, prevalse nelle due prove tra i pali stretti disputate nel 2022, poi siglò il trittico consecutivo tra il 2023 e il 2025. Nove perle in dodici anni nella località nordica, inscenando un dominio che non proseguirà, però, in questa stagione. La 31enne ha annunciato che non sarà della partita in occasione della gara in programma sabato 14 novembre.

Mikaela Shiffrin ha rinunciato alla trasferta dopo il settimo posto conseguito lo scorso 24 ottobre nel gigante di Soelden, quando dettò legge nella prima manche e poi commise degli errori nella seconda prova, scivolando indietro in classifica. I motivi dell’assenza a Levi sono legati a un cambio di orizzonti operato da uno dei volti simbolo del Circo Bianco contemporaneo, la quale ha annunciato che ridurrà il numero di slalom a cui prenderà parte in questa annata agonistica e si concentrerà un po’ di più sul gigante e sul superG.

L’americana non disputerà nemmeno lo slalom di Gurgl previsto il prossimo fine settimana e rientrerà in gioco soltanto a Killington (USA), in occasione del weekend del 28-29 novembre. Si tratta di una scelta strategica, utile per gestire meglio lo sforzo fisico, che sposta anche l’attenzione su altre discipline, oltre a quella che è sempre stata la sua prova prediletta. Rinunciando a un numero importante di gare, però, le possibilità di Mikaela Shiffrin di conquistare la Coppa del Mondo generale per la settima volta in carriera si riducono sensibilmente.