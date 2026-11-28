Salta l’opening stagionale del settore maschile della velocità che era inizialmente previsto questa sera a Copper Mountain, in Colorado (Stati Uniti): dopo un’iniziale slittamento di 45 minuti rispetto all’orario previsto, dalle 19.45 alle 20.30 italiane, attorno alle 19.40 è arrivata la cancellazione del superG programmato.

Il forte vento che batteva la pista statunitense, unito alla nevicata che aveva costretto gli organizzatori a lavorare alacremente fino a pochi minuti prima della cancellazione per pulire la linea ideale di gara, hanno reso impossibile garantire le condizioni di sicurezza per la disputa della prova.

Con il rischio di una gara non regolare, visto anche l’aumentare del vento, gli organizzatori sono stati costretti ad alzare bandiera bianca, e la giuria ha cancellato il superG: nei prossimi giorni la FIS si metterà all’opera per cercare una data ed una località per un eventuale recupero della gara odierna.