La Nazionale italiana di pentathlon moderno quest’oggi è stata impegnata al Centro di Preparazione Olimpica ‘Giulio Onesti’ del CONI, con gli esperti dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport, per una serie di prove metaboliche fisiologiche.

Gli azzurri impegnati sono stati Giorgio Malan, Alice Sotero, Valentina Martinescu, Annachiara Allara, Aurora Tognetti, Denis Agavriloaie, Carla Ambroset ed i fratelli Elena, Roberto e Giorgio Micheli. Malan si è poi concesso ai microfoni del CONI.

Il torinese classe 2000 guarda alla prossima stagione: “Mi sento bene. Siamo in off-season, stiamo gettando le fondamenta per il prossimo anno. Il 2027 sarà piuttosto importante perché ci saranno le qualifiche olimpiche per Los Angeles, si entrerà nel vivo della questione a Cinque Cerchi“.

Nel 2026 l’azzurro ha conquistato il bronzo agli Europei: “È stata una bella stagione, perché comunque il pentathlon moderno è cambiato da due anni e quindi bisogna un po’ reinventarsi, sto cercando di farlo nel miglior modo possibile. Ho dimostrato soprattutto a me stesso che si può fare, si può ancora stare lì ai vertici“.

Il prossimo obiettivo sarà la carta olimpica: “Bisogna ancora aggiustare qualcosa, ma abbiamo ancora due anni per Los Angeles. Sono fiducioso, riusciremo ad arrivare al top quando conterà. Intanto nel 2027 ci sono i Giochi Europei che danno la carta olimpica“.

Le speranze dell’azzurro: “Nell’edizione del 2023 trionfai a Cracovia, spero di ripetermi. Poi ci sono comunque tutte le gare che fanno ranking, quindi sarà importante iniziare ad accumulare punti. Ai Giochi Olimpici ci saranno 32 atleti anziché 36, i giochi si fanno ancora più ‘stretti’, bisogna essere pronti e preparati“.

L’importnza dei test odierni per Malan: “Questi test sono importanti perché, facendoli frequentemente, ci aiutano a capire a che punto ci troviamo in un determinato momento della stagione. Così possiamo tarare gli allenamenti nel miglior modo possibile. Ormai tutto si fa in maniera molto precisa e meticolosa, questi test sono fondamentali“.