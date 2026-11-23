È arrivato sul Tour quest’anno ed è già riuscito ad imporsi. MarcoPenge, britannico arrivato direttamente dal DP World Tour dopo essersi aggiudicato una carta grazie alla classifica della Race to Dubai, ha appena vinto il primo titolo sul PGA Tour, e lo ha fatto dopo un playoff a 4 contro il cinese Haotong Li, l’americano Michael Thorbjornsen e lo statunitense Max Greyserman, dopo aver terminato le 72 buche canoniche in -16.

Il primo titolo sul maggiore circuito statunitense arriva, per Penge, all’ultimo appuntamento utile. Il The RSM Classic è infatti l’ultimo evento della programmazione del PGA che manda ufficialmente così in archivio l’anno solare. Da qui a fine anno andranno in scena solamente due tornei (entrambi ad inviti): l’Hero World Challenge e il Grant Thornton Invitational. Ci saranno inoltre anche le Q-school per capire chi entrerà a far parte del “circus” americano attraverso il metodo standard delle qualifiche.

Grazie al titolo, Penge si porta a casa 1.33 milioni di dollari e diversi punti FedEx Cup che gli assicurano una permanenza sul PGA Tour con la carta full member. Quinti, a -14, Jackson Koivun e Rasmus Hojgaard, due dei favoriti a 18 buche dalla fine, settima piazza per il belga Dumont de Chassart ed English, entrambi a -13. Chiudono la top ten cinque giocatori a -11 tra cui Sami Valimaki (campione in carica), Brooks Koepka, McGreevy, Castillo e Neergaard-Petersen, tutti dietro a Nick Dunlap, che chiude 9º a -12.

Penge è riuscito a chiude i playoff già alla prima buca avendo chiuso con un birdie e non avendo lasciato speranza agli avversari di fare meglio. L’unico a chiudere è stato infatti Thorbjornsen con un par. Adesso il PGA Tour tornerà dal 3 al 6 dicembre con l’Hero World Challenge ad Albany, nelle Bahamas, dove scenderà in campo anche Tiger Woods.