Pedro Acosta ha terminato la stagione con un piazzamento sul podio. L’ex “rookie meraviglia”, prossimo a vestire la tuta della Ducati Ufficiale, si è infatti accomodato in terza posizione al GP di Valencia, ultimo appuntamento valido per il Mondiale 2026 di MotoGP.

Per la precisione lo spagnolo in forza alla KTM ha ceduto il passo solo alla Trackhouse di Raul Fernandez, il quale si è concesso il lusso di negare la gioia dell’ultima vittoria ad un serenissimo Marc Marquez, secondo tra le lacrime di pubblico e addetti ai lavori. Una volta arrivato in zona mista, il centauro ha commentato quanto fatto:

“Ho detto anche stamattina che avrei fato qualcosa di più di ieri. Lo abbiamo fatto. Ci hanno creduto fin dall’inizio, io sono felicissimo, ci siamo meritati di finire insieme questo percorso. Spero che la gente si sia divertita – ha detto Acosta – Nuova vita? Credo non ci fosse miglior modo di finire così dopo sei anni insieme, tre nelle altre classi. Ci sono stati bei momenti, ma anche difficili. Ho dato il meglio e credo che ho lasciato loro qualcosa”.

Acosta ha poi aggiunto: “Il prossimo anno sarà difficile? Non so, sarà una lotteria. Credo che il primo vero giorno sarà martedì, vedremo quello che succederà. Speriamo di fare un bel salto”.