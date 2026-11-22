L’azzurro Jeffrey Rosanelli si prende di forza la copertina della terza ed ultima giornata di gare sul ghiaccio del Meiji Hokkaido-Tokachi Oval: ad Obihiro, in Giappone, sede della seconda tappa della Coppa del Mondo 2026-2027 di speed skating, lo sprinter italiano, che ieri aveva vinto la Division B sui 500 metri, quest’oggi compie un’autentica impresa e si classifica terzo in Division A, conquistando il primo podio in carriera sul circuito maggiore.

Rosanelli diventa quest’oggi il secondo italiano a centrare il podio sulla distanza più breve in Coppa del Mondo: l’unico precedente per il Bel Paese risaliva al 14 gennaio 1998, quando sul ghiaccio di Baselga di Pinè fu Ermanno Ioriatti a chiudere al terzo posto. Quest’oggi Rosanelli eguaglia quel risultato, fermandosi ad un solo millesimo dalla piazza d’onore.

Grazie alla promozione dalla Division B di ieri, l’azzurro si ritrova nella prima batteria della Division A odierna, accoppiato al fenomeno Jordan Stolz: Rosanelli resta a lungo al fianco del nordamericano, facendo sognare il colpo gobbo, ma sul rettilineo finale lo statunitense ne ha di più e si impone con il crono di 34.37, a soli 11 centesimi dal record della pista stabilito nella giornata di ieri.

Alle sue spalle, però, Rosanelli resta attaccato all’avversario e chiude a tre decimi di ritardo da Stolz: l’azzurro fa segnare 34.67, limando 26 centesimi al tempo con cui si era imposto ieri in Division B. Il crono dell’italiano fa sperare fin da subito in qualcosa di grande, ed il susseguirsi delle batterie non fa che rinforzare questo sentimento, dato che nessuno sembra riuscire a togliere il podio all’azzurro.

Con la terzultima coppia arriva la beffa per l’italiano, che si vede sottrarre la piazza d’onore per un solo millesimo: il cinese Tingyu Gao chiude a sua volta in 34.67, con lo stesso tempo al centesimo di Rosanelli, ed allora si vanno a guardare i millesimi. L’asiatico termina in 34.675, mentre l’azzurro aveva fatto segnare 34.676, e così scivola in terza posizione, ma difende il podio.

L’ultimo sussulto arriva con la penultima coppia: il cinese Ziwen Lian si ferma ai piedi del podio con il crono di 34.68, a 0.31 dalla vetta e ad un solo centesimo dall’azzurro, mentre il neerlandese Sebas Diniz fa segnare 34.70, a 0.33 da Stolz ed a tre centesimi dall’italiano. Nell’ultima serie non ci sono cambiamenti e Jeffrey Rosanelli può festeggiare il primo podio in carriera in Coppa del Mondo.