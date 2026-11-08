Pattinaggio artistico, Kao Miura si impone in una gara ad alto livello tecnico, la Russia completa il podio

Si conclude con la vittoria netta di Kao Miura la Cup Of China 2026, terzo appuntamento del circuito ISU Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio di figura andata in scena questo fine settimana sul ghiaccio di Shenzhen. Prova di alto livello per il giapponese, bravo a venirne a capo dopo una gara dal livello tecnico particolarmente elevato.

A conti fatti il nipponico, già in testa a seguito dello short, è riuscito nell’impresa confezionando un libero pulito composto da tre salti quadrupli – un salchow e due toeloop di cui uno in catena con il triplo toeloop – e due tripli axel, di cui il secondo combinato con il triplo salchow e in sequenza con il doppio axel, elemento che ha pagato da solo quasi venti punti. Alla fine il punteggio dirà 190.35 (101.64, 88.71) per 293.25.

A debita distanza si è accomodato al posto d’onore il russo (in lizza come neutrale) Vladislav Dikidzhi, il quale ha provato a sfoderare l’artiglieria pesante sciorinando quattro quadrupli con il primo, il lutz, atterrato in modo falloso tanto da ricevere 183.58 (101.52, 82.09) per 282.44 precedendo il connazionale Evgenii Semenenko, terzo con 181.90 (98.65, 83.25) per 281.62 ed anche lui in pista con un programma votato all’attacco.

Niente da fare per la medaglia di bronzo olimpica Shun Sato che, seppur con una performance pulita quasi sotto ogni aspetto, si è dovuto accontentare della quarta moneta a causa di un base value nettamente inferiore rispetto ai primi tre, raccogliendo complessivamente 175.23 (91.38, 83.85) per 277.20. Dietro di lui il Campione Olimpico Mikhail Shaidorov, al momento in difficoltà, che si è dovuto accontentare di 168.62 (88.71, 79.91) per 263.49. Il Grand Prix proseguirà la prossima settimana con Skate America, quarto atto in cui saranno della partita Daniel Grassl, Nikolaj Memola e Noemi Maria Tali-Noah Lafornara.

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE MASCHILE