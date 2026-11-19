Il grande pattinaggio di figura torna nella città meneghina. Dopo lo spettacolo delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la capitale lombarda ospiterà anche i Campionati Italiani 2026 che, nella fattispecie, andranno in scena alla Fiera Ice Arena di Rho, da lunedì 21 a mercoledì 23 dicembre, impianto inaugurato lo scorso 1 ottobre.

Sarà un evento importantissimo, non solo perché aiuterà chi di dovere a sciogliere le riserve in vista delle competizioni più importanti della seconda parte di stagione, ovvero i Campionati Europei ed i Mondiali, ma anche perché accoglierà per la prima volta assoluta anche le prove del synchro9, nuova disciplina inserita nel programma delle Olimpiadi Alpi Francesi 2030.

I riflettori saranno puntati, chiaramente, sui big del nostro movimento azzurro, ovvero Daniel Grassl e Lara Naki Gutmann. Il primo si è ben comportato in occasione di Skate America, dove ha centrato un secondo posto che gli ha permesso di essere in piena corsa per le Finals. La seconda ha incantato al Grand Prix De France, dove si è posizionata al terzo posto, facendo poi molto bene alla Cup Of China, in cui ha chiuso quinta non sfigurando davanti ad un parterre prestigiosissimo di avversarie.

Sarà interessante inoltre, rimanendo in campo femminile, la battaglia per aggiudicarsi gli spot per la competizione continentale prevista in Svizzera a gennaio, dove l’Italia avrà ben tre posti. Prevista inoltre una grande sfida nella danza sul ghiaccio, con gerarchie da confermare e da riscrivere. Più in stallo le coppie che, al momento, vedono soltanto la presenza di Irma Caldara e Riccardo Maglio come atleti di esperienza. Di seguito il programma della manifestazione:

Lunedì 21 dicembre

Ore 15:10 – Solo Ice Dance, Rhythm Dance

Ore 16:45 – Pattinaggio sincronizzato, programma corto

Ore 17:20 – Coppie di artistico, programma corto

Ore 18:00 – Danza su ghiaccio, Rhythm Dance

Ore 18:40 – Artistico femminile, programma corto

Martedì 22 dicembre

Ore 15:50 – Solo Ice Dance, Free Dance

Ore 17:40 – Pattinaggio sincronizzato, programma libero

Ore 18:20 – Coppie di artistico, programma libero

Ore 19:05 – Danza su ghiaccio, Free Dance

Ore 19:50 – Artistico maschile, programma corto

A seguire – Cerimonia di premiazione

Mercoledì 23 dicembre

Ore 12:00 – Synchro9, prima parte della competizione

Ore 12:45 – Artistico maschile, programma libero

Ore 13:55 – Artistico femminile, programma libero

Ore 16:50 – Synchro9, seconda parte della competizione

Ore 17:30 – Cerimonia di premiazione