Buona prestazione corale delle azzurre, in 5 nelle 30, che nel gigante di Killington, negli Stati Uniti, raccolgono l’ottavo posto con Sophie Mathiou, l’undicesimo con Lara Della Mea, il 16° con Marta Bassino, il 17° con Asja Zenere, ed il 22° con Sofia Goggia. Alcune delle italiane commentano la prova al sito federale.

Sophie Mathiou fatica a contenere l’emozione: “E’ andata molto bene, diciamo che per essere la prima mia qualifica non mi sono fatta prendere dall’emozione. Sono riuscita a sciare bene nella seconda manche, sfruttando bene il pettorale numero 1. Oggi la pista faceva la differenza, quindi sono molto contenta di aver sfruttato l’occasione per cogliere questo risultato, perché non me l’aspettavo proprio per niente. Sono molto orgogliosa di me stessa e felice“.

Marta Bassino guarda il bicchiere mezzo pieno: “Ero contentissima già dopo la prima manche, anche se le sensazioni erano veramente pessime perché oggi bisognava proprio tenere duro e basta. Sono arrivata traguardo pensando di prendere 10″ perché la neve era proprio brutta. Alla fine mi posso ritenere soddisfatta sia per il piazzamento, sia per il lavoro che abbiamo fatto in questo mese, anche se non abbiamo avuto tanta neve, che ci ha costrette a fare sempre manches corte“.

Asja Zenere recrimina per le condizioni della pista trovate: “E’ stato un peccato partire in entrambe le manches con il numero 15 perché la pista in tutte e due le occasioni è esplosa, a maggior ragione nella seconda ho cercato di spingere di più. La realtà è che più di così non potevo fare, perché la pista non me l’ha permesso e quindi porto a casa quello che è arrivato. Sono sicura di aver dato tutto, più di così era veramente difficile per me“.