Termina senza infamia e senza lode la prova delle azzurre nello slalom di Coppa del Mondo a Killington, negli Stati Uniti. Lara Della Mea rimonta quattro posizioni ed è tredicesima, Marta Rossetti termina ventunesima e Alice Pazzaglia conclude ventisettesima. Al termine della gara le tre sciatrici italiane hanno commentato la gara al sito federale.

Lara Della Mea si sofferma sull’atteggiamento nella seconda manche: “Sono abbastanza contenta di come è andata la seconda manche, soprattutto per l’atteggiamento che invece mi è mancato nella prima parte, dove avevo sciato bene, ma troppo in trattenuta e andavo sempre in salita. Ovviamente speravo in un altro risultato, però devo portare a casa quello che c’è di positivo e andare avanti”.

Alice Pazzaglia è mediamente contenta della sua prova: “Sono mediamente contenta della gara, anche se la seconda manche non mi è andata proprio a genio, però partivo da un gigante difficile di sabato e due slalom veramente tosti fra Levi e Gurgl; quindi, mi va bene per l’atteggiamento della prima manche e sono contenta di avere portato a casa un piazzamento, soprattutto per la testa”.

Marta Rossetti analizza gli aspetti su cui migliorare: “La gara è andata abbastanza bene perché mi sono qualificata e ci voleva, però c’è del rammarico perché mi sentivo che avevo tanto da dare in più nella seconda manche e invece non ho fatto una gran parte di gara. Faccio sempre qualche errorino di troppo, stavolta mi è capitato nella parte finale ed è sicuramente un aspetto da sistemare perché questi errori mi stanno facendo bruciare un po’ le gare. Però guardiamo avanti, prendiamo il buono di questa giornata, ossia che sono tornata a fare uan seconda manche dopo più di un anno”.