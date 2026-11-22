Tanto fuoco, tante fiamme, e alla fine la 12a giornata di Serie A 2026-2027 regala un verdetto a suo modo storico: per la prima volta dalla stagione 2000-2001, in una situazione che non riguardi le prime due giornate, Lazio e Roma occupano le prime due posizioni del massimo campionato. Il tutto con il derby che, il 13 dicembre, potrebbe accendere oltremodo la Capitale.

Si comincia alle 12:30 con Juventus-Venezia, e di fatto, stante anche lo squilibrio di forze in campo, di storia ce n’è poca: 4-0. Anzi, in realtà storia ce n’è, perché per tutto il primo tempo gli arancioverdi riescono a tenere inviolata la porta difesa da Stankovic. Poi arrivano i quattro gol: Woltemade su azione confusa in area veneziana, Koopmeiners da combinazione con lo stesso Woltemade, Cabal servito da Zhegrova e infine Kolo Muani su rigore per fallo di Halhal.

Alle 15:00, tra Bologna e Udinese, finisce 1-1 con Zortea che, al 43′, porta in vantaggio i rossoblu su cross di Theate toccato da Odgaard e recapitato dall’ex Cagliari in porta, e con Zaniolo che risponde su errore difensivo proprio di Zortea che gli consente di battere Skorupski. Contemporaneamente, il Genoa va a vincere per 0-2 in casa del Sassuolo, con doppietta di Osmajic al 26′ (su assist di Traoré) e al 38′ (con palla offertagli da Messias).

Alle 18:00 è il momento del Milan, che non si fa troppi problemi a regolare per 5-1 il Frosinone a San Siro. I rossoneri vanno in vantaggio già al 4′ su sfortunata autorete di Calvani che malamente intercetta il passaggio di Rabiot per Pulisic, poi raddoppiano al 19′ con Ramos in ripartenza servito proprio da Rabiot. Al 25′ accorcia Masini su vera e propria palla vagante, e il primo tempo termina così. Al 48′ il terzo gol di Jashari, lanciato da Rabiot (ancora lui), poi Cissé al 60′ segna partendo quasi in fuorigioco, infine al 68′ Pulisic percorre la metà campo intera e supera Palmisani.

Ma la sfida più assurda, in tutti i sensi, è quella serale. Atalanta-Inter è un’insensata altalena di emozioni. Al 16′ e al 32′ Pio Esposito fa volare gli ospiti, segnando prima sugli sviluppi di un tiro di Barella e poi staccando di testa oltre Sportiello. Al 36′ accorcia Elmas di seconda chance, e qui finisce il primo tempo. Nel secondo tripletta per Pio Esposito, che viene servito perfettamente da Thuram, ma l’Atalanta accorcia ancora con De Ketelaere, servito su angolo da Zalewski e capace di insaccare di testa al 73′. Tre minuti dopo segna Sucic su rigore per il 2-4, ma De Ketelaere accorcia ancora di sinistro all’81’. Al 91′ fallo di mano di Bastoni in area: rigore, Kessie colpisce dal dischetto e pareggia. Finisce 4-4, Inter terza.

CLASSIFICA

1 Lazio 32

2 Roma 30

3 Inter 29

4 Milan 27

5 Como 26

6 Juventus 21

7 Frosinone 20

8 Napoli 18

9 Bologna 18

10 Genoa 16

11 Cagliari 16

12 Atalanta 15

13 Torino 14

14 Lecce 10

15 Fiorentina 9

16 Parma 8

17 Sassuolo 8

18 Monza 7

19 Udinese 6

20 Venezia 6