Nessuna crisi di fiducia, nessuna fragilità: soltanto un fisico e una mente messi a dura prova da una stagione interminabile. È la lettura che Adriano Panatta ha dato dello stato di forma di Flavio Cobolli, ospite della Domenica Sportiva su Rai 2 HD, a poche ore dall’avvio della Coppa Davis 2026. Il torneo si giocherà alla SuperTennis Arena delle BolognaFiere da domani, 24 novembre, a domenica 29.

Il numero 6 del mondo, reduce dall’eliminazione alle ATP Finals di Torino, è il leader di un’Italia che si presenta a Bologna con l’obiettivo di difendere il titolo e conquistare il quarto successo consecutivo. Il gruppo di capitan Filippo Volandri dovrà farlo senza l’infortunato Jannik Sinner, ma potrà contare su Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Matteo Berrettini e sul doppista Andrea Vavassori.

Sul presunto calo di Cobolli, l’ex campione azzurro non ha avuto dubbi: “Tutta questa fragilità io non l’ho percepita. Quando arrivi in top-10 sai cosa ti capita. Flavio non è da tanto tempo in quella posizione, non si è ancora consolidato a quel livello. Parliamo dell’eccellenza. Per arrivare alle Finals bisogna qualificarsi: chi vince uno Slam è già qualificato, gli altri se lo devono guadagnare. Questo porta a un logorio, perché si è obbligati a giocare tanto. Secondo me, più che fragilità psichica, è stanchezza fisica e mentale“.

Una stanchezza che, secondo Panatta, non penalizza soltanto gli azzurri alla vigilia del debutto di mercoledì 25 novembre contro la Corea del Sud, nei quarti di finale. “Per la Davis sono tutti nella stessa condizione“, ha spiegato. “Quando si arriva a metà novembre ci sono problemi per tutti dal punto di vista fisico. Nel tennis il fattore mentale è importante, e allora arrivi ad avere delle défaillance“.

Quanto ai pronostici per l’Insalatiera, Panatta indica un solo avversario davvero temibile, pur riconoscendo il valore della squadra allestita da Volandri, che all’ultimo momento ha inserito Berrettini lasciando fuori Simone Bolelli. “La Spagna è favorita, ma noi abbiamo una squadra molto solida. Vorrei vedere chi fa giocare in doppio», ha osservato. Poi la battuta su Jannik: “Se ci fosse stato Sinner, lo avrei fatto giocare ovunque, forse anche a padel. I singolaristi sono da vedere“.

Il tabellone, intanto, sorride agli azzurri: la Spagna di Carlos Alcaraz e la Germania di Alexander Zverev non potranno incrociarli prima dell’eventuale finale di domenica. Con il sostegno del pubblico di casa, l’Italia ha dunque tutte le carte in regola per puntare in alto. Molto dipenderà dalle scelte di Volandri, sia nella gestione dei singolaristi sia nella costruzione di una coppia inedita per l’eventuale doppio decisivo.