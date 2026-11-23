L’Ekipe Orizzonte Catania esce alla distanza, piega la SIS Roma nell’ultimo quarto e conserva la testa della classifica a punteggio pieno. Bettini si conferma il faro della squadra etnea, mentre le giovani Minuto e Bovo si mettono in evidenza tra le fila di SIS e Pallanuoto Trieste.

LE MIGLIORI ITALIANE DELL’OTTAVA GIORNATA

Bettini

La consueta prestazione globale che ne conferma il talento di fuoriclasse assoluta. Segna, sforna assist al bacio per le compagne e offre un contributo fondamentale nella fase di costruzione della manovra.

Minuto

L’attaccante, classe 2009, è la più prolifica della formazione capitolina. La titolare della calottina numero quattordici prova a prendere per mano le compagne con un poker e alza per ultima bandiera bianca con la rete dell’11-10.

Bovo

La giovanissima attaccante continua il suo percorso di crescita e offre un contributo fattivo alla vittoria della formazione giuliana. La titolare della calottina numero sei timbra una tripletta ed è sempre opzione preziosa in fase realizzativa.

Cavallini

Ribadisce il suo rendimento improntato alla costante positività. Nel momento topico della gara, quando la compagine biancoceleste chiude l’incontro con un devastante 5-0, Ginevra ci mette la firma e timbra due delle sue tre reti.