Il secondo turno dello stage Group di Champions League condiziona inevitabilmente il campionato. La settima giornata si concluderà infatti con i tre posticipi in programma mercoledì. Nei due match disputati l’Ekipe Orizzonte ritrova il sorriso grazie alla scatenata Mantellato e a una Bettini sempre capace di lampi di pura classe.

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA SETTIMA GIORNATA DI A1

Mantellato

Mette in acqua tutta la sua voglia di fare bene dopo la pesante sconfitta europea. L’impegno è abbordabile, ma la giocatrice italo-brasiliana è letteralmente scatenata e martella la porta avversaria da tutte le posizioni chiudendo la sua prova con otto gol.

Bettini

Alla prima azione della partita apre le ostilità con il preciso diagonale dalla mano sbagliata. È sempre uno spettacolo vederla giocare perché in acqua disegna pallanuoto sfornando assist al bacio per le compagne.

Monterubbianesi

In una giornata in cui la posta in palio pesava almeno doppio Elisa conferma di essere uno dei riferimenti della formazione allenata da Posterivo. Mette a referto una tripletta ed è autrice di una prova di assoluto spessore sui due versanti della vasca.

Campitelli

Nel momento in cui le etnee concedono qualcosa a punteggio ormai acquisito la giovane giocatrice marchigiana si fa trovare pronta e realizza una bella doppietta dal perimetro.