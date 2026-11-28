Pallamano
Pallamano: si compatta in vetta la classifica della Serie A Gold. Pressano fermato dal Merano
In attesa del posticipo che si recupererà il prossimo 16 dicembre tra Fasano e Sassari, con i sardi capoclassifica “fermi ai box” in questo fine per quanto riguarda il campionato nazionale, la Serie A Gold 2026-2027 di pallamano ha mandato in archivio il resto del programma della sua 12esima giornata.
Pressano fallisce l’occasione di raggiungere in vetta alla graduatoria proprio Sassari, anche se con una partita in più: i trentini si fanno fermare sul 29-29 da un Merano tutto cuore che si prende un punto pesante ottenendo anche la certezza aritmetica del pass per la Final 8 di Coppa Italia.
Non sbagliano invece, nell’ordine: il Bolzano, che supera 33-29 l’Orlando Haenna, il Teamnetwork Albatro Siracusa, venuto a capo per 33-30 della gara contro Trieste, il Conversano, andato a vincere sul campo del Molteno con il punteggio di 27-34, e il Cassano Magnago, capace di piegare 34-29 il Chiaravalle.
Infine da registrare c’è l’affermazione del Metelli Cologne sul Macagi Cingoli: esito finale di 33-27 per la formazione padrona di casa.
La classifica aggiornata
Sassari 19*, Bolzano 18, Pressano 18, Teamnetwork Albatro Siracusa 16, Cassano Magnago 16, Conversano 16, Merano 13, Fasano 10*, Metelli Cologne 10, Molteno 8, Chiaravalle 7, Macagi Cingoli 7, Trieste 6, Orlando Haenna 2.