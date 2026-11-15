Pallamano, Serie A1: Salerno ed Erice sempre in controllo

Jomi Salerno e AC Life Style Erice restano in vetta alla classifica di Serie A1 dopo la nona giornata della regular season. Manca all’appello la sola partita di Brixen Südtirol e Padova vista la scomoda concomitanza dell’European Cup per le altoatesine.

Il team di Bressanone deve in totale recuperare due match e di conseguenza ha la chance di agguantare al terzo posto Cassano Magnago, a segno per 32-22 contro Mezzocorona dopo il passo falso di settimana scorsa.

Salerno ha invece trionfato contro Conversano per 24-36, mentre Erice non ha avuto particolari problemi ad abbattere la concorrenza di Leno (46-15) nell’anticipo disputato lo scorso 11 novembre.

Germancar Nuoro e Trapani controllano rispettivamente Casalgrande Padana (29-22) e Alì-Best Espresso Mestrino (37-25) in una giornata che premia anche Sirio Toyota Teramo, meritatamente a segno contro Securfox Ariosto Ferrara (40-22).

I RISULTATI DEL WEEKEND

AC Life Style Erice – Leno 46-15

Trapani – Alì-Best Espresso Mestrino 37-25

Germancar Nuoro – Casalgrande Padana 29-22

Conversano – Jomi Salerno 24-36

Sirio Toyota Teramo – Securfox Ariosto Ferrara 40-22

Cassano Magnago – Mezzocorona 32-22

Cellini Padova – Brixen Südtirol / da recuperare 9 dicembre