Pallamano, Serie A1: Erice non sbaglia contro Brixen

AC Life Style Erice convince e guadagna due importanti punti nel delicato scontro contro Brixen Südtirol, il match più significativo della sesta giornata di regular season per quanto riguarda la Serie A1 2025/26. Le siciliane, dopo il pareggio contro Jomi Salerno, svettano contro le altoatesine, il risultato è stato di 32-24.

I tifosi del Pala Cardella hanno spinto le proprie atlete verso una vittoria importante. Gabriela Pessoa e compagne restano in scia a Cassano Magnago, leader in solitaria nella graduatoria in attesa del duello contro Erice o Jomi Salerno che non ha avuto problemi a superare Trapani (19-37).

Cassano Magnago in compenso svetta contro Conversano in casa per 31-27, mentre Mezzocorona regola Cellini Padova ed ottiene due importanti punti in ottica salvezza. Le due squadre erano le uniche in fondo alla graduatoria alla vigilia della sesta giornata.

Germancar Nuoro trionfa contro Leno per 24-22 in un fine settimana che ha premiato anche Sirio Toyota Teramo e Casalgrande Padana, rispettivamente a segno contro Alì-Best Espresso Mestrino (41-19) e Securfox Ariosto Ferrara (33-24).

I RISULTATI DEL WEEKEND

Trapani – Jomi Salerno 19-37

Cassano Magnago – Conversano 31-27

Germancar Nuoro – Leno 24-22

Casalgrande Padana – Securfox Ariosto Ferrara 33-24

Sirio Toyota Teramo – Alì-Best Espresso Mestrino 41-19

AC Life Style Erice – Brixen Südtirol 32-24

Cellini Padova – Mezzocorona 21-25

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Cassano Magnago 12 pti, AC Life Style Erice 11, Brixen Südtirol 10, Jomi Salerno 9*, Casalgrande Padana 8, Sirio Toyota Teramo 8*, Trapani 6, Germancar Nuoro 6, Leno 4, Conversano 4, Mezzocorona 2, Alì-Best Espresso Mestrino 1, Securfox Ariosto Ferrara 1, Padova 0