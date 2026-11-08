Pallamano, Serie A1: Casalgrande sbanca contro Cassano Magnago nella 7ma giornata

Cassano Magnago perde per la prima volta in stagione dopo una nuova avvincente 7ma giornata per quanto riguarda la Serie A1 di pallamano. La temibile compagine lombarda torna qundi ad inseguire Jomi Salerno e AC Life Style Erice.

Il PalaKeope ha regalato un verdetto abbastanza a sopresa. Il duello è terminato con quattro reti di margine per le padrone di casa (28-24), una partita apparentemente a senso unico che è stata più che mai combattuta fino dall’inizio.

Situazione differente per Salerno ed Erice, rispettivamente a segno contro Cellini Padova (34-22) e Alì-Best Espresso Mestrino (15-35). Entrambe le squadre hanno ora un punto di margine nei confront di Cassano Magnago in attesa della sfida che attende Brixen Südtirol.

Le altoatesine recupereranno il prossimo 18 novembre la propria competizione contro Trapani. Menzione finale per Mezzocorona e Germancar Nuoro, realtà che nel weekend hanno battuto Securfox Ariosto Ferrara (35-21) e Conversano (29-24).