Pallamano: Italia, svelata una delle amichevoli verso i Mondiali 2027

Dopo aver ottenuto due vittorie nelle prime due partite delle qualificazioni agli Europei 2028, rispettivamente contro Slovacchia e Belgio, la nazionale italiana di pallamano sta iniziando a concentrarsi – seppur a distanza – verso i Mondiali 2027, che si terranno nel prossimo mese di gennaio in Germania.

La squadra azzurra vivrà un’intensa marcia di avvicinamento all’appuntamento iridato fatto di raduni e gare amichevoli che consentiranno alla formazione di Bob Hanning di calarsi sempre di più nel clima della competizione.

Prima di sfidare – nella fase d’apertura (Gruppo B) a Stoccarda – Arabia Saudita, Capo Verde ed Egitto, Parisini e compagni saranno attesi attesi da qualche prova sul campo con avversarie che a loro volta saranno ai Mondiali.

Si partirà il 29 dicembre, sfruttando il raduno a Porec, dalla gara contro la Croazia per poi fare rotta verso Trento e la sua provincia ospitando il 5 gennaio 2027 a Lavis (nella casa della Pallamano Pressano) il Cile: al momento la gara è programmata per le ore 20.00, ma potrebbe cambiare orario per esigenze televisive. I sudamericani saranno anche loro ai Mondiali: in un girone di ferro contro Croazia, Spagna e Turchia nel Gruppo C, con sede a Monaco di Baviera.

La road map della Nazionale verso i Campionati Mondiali 2027:

26-30 dicembre 2026: raduno a Poreč (Croazia)

29 dicembre 2026: amichevole Croazia – Italia a Poreč

2 gennaio 2027: raduno a Trento

5 gennaio 2027: amichevole Italia – Cile a Lavis (Trento)

6 gennaio 2027: trasferimento a Berlino (Germania)

7-11 gennaio 2027: training camp a Berlino

12 gennaio 2027: arrivo a Stoccarda (Germania) per i Mondiali 2027