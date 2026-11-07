Pallamano, il DT Hanning carica gli azzurri in vista del Belgio: “Servirà un’Italia diversa”

Un passo fondamentale per gli Europei 2028. Nella serata di oggi, sabato 7 novembre, la Nazionale Italiana di pallamano tornerà in campo per sfidare in trasferta il Belgio (ore 20:10) nella partita valida per le qualificazioni alla rassegna continentale.

Sarà un impegno di cruciale importanza per i nostri ragazzi, reduci dalla vittoria contro la Slovacchia, battuta appena 48 ore fa per 34-32 davanti al pubblico di Conversano in un match sofferto, forse più del dovuto, ma dove sono arrivati comunque due punti preziosi. Adesso, in quel di Hasselt, l’atteggiamento dovrà essere diverso, così come confermato dal Direttore Tecnico Bob Hanning:

“Abbiamo avuto la possibilità di chiudere la partita durante il secondo tempo – ha detto il DT nelle parole raccolte dalla FIGH– ma non ci siamo riusciti e la Slovacchia è sempre tornata. I nostri avversari hanno disputato una partita fantastica e sono sempre stati dentro la gara. A noi questo è riuscito meno, ma non è facile ritrovarsi dopo sei mesi (dal maggio scorso ndr) e riuscire subito a rendere al massimo delle proprie possibilità”.

Il coach ha inoltre chiosato: “Siamo arrivati all’80% di ciò che possiamo fare. In Belgio servirà una Italia diversa. Stasera giocavamo in casa, con la spinta del nostro pubblico, ma in trasferta saremo soli. La verità è che dovremo giocare meglio, ma è anche un’altra: che possiamo fare molto meglio. Analizzeremo la partita con i ragazzi perché in Belgio vogliamo vincere”.