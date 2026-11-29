Dopo i ko contro Turchia (29-23) e Macedonia del Nord (28-27), l’Italia femminile della pallamano chiude il proprio Torneo di Ankara, competizione internazionale amichevole, con un pareggio: le azzurre infatti hanno impattato la terza e ultima gara della loro agenda con il 26-26 messo a referto contro la Finlandia.

Gara equilibratissima praticamente sempre quella fra Dalla Costa e compagne e le nordiche: primo tempo completato con l’Italia avanti sul 15-14, ripresa nella quale le finniche sono riuscite ad agganciare il pari.

Top scorer del match, nelle fila delle donne allenate dal dt Martin Albertsen, Giada Babbo con 8 reti e Ramona Manojlovic con 7 firme: “La prestazione di oggi – commenta il direttore tecnico al sito FIGH – è stata leggermente inferiore a quella di ieri. Se avessimo giocato come ieri contro la Nord Macedonia, avremmo vinto con uno scarto netto. Ma non è andata così: la gara è stata equilibrata e il risultato ne è la conseguenza. Abbiamo comunque raccolto molto materiale video per analizzare cosa è andato bene, le potenzialità della squadra e ciò che dovremo migliorare in vista del nuovo anno. So con assoluta certezza chi è disposta a dare il 100% col cuore e ad impegnarsi al massimo per la Nazionale. Da questo punto di vista, il torneo è stato davvero positivo”.

domenica 29 novembre

Palasport Yaşar Sevim, Ankara

h 14:30 | ITALIA – FINLANDIA 26-26 (p.t. 15-14)

Italia: Danti, Maurer, Manojlovic 7, Iyamu, Rossomando, Rigatti 2, Mangone 3, Colloredo 4, Farisè, Babbo 8, Prela 1, Laita 1, Falser, Squizziato, Giliberto, Dalla Costa. All: Martin Albertsen. All: Martin Albertsen

Finlandia: Kosonen, Olsson, Voutilainen 1, Aarnio 3, Peitsaro 2, Härkönen 2, Anckar 5, Rinta-Paavola, Paukku 2, Westerlund 3, Holopainen 3, Jensen 1, Aula 2, Siivonen 2, Adamsson, Saukkonen. All: Tomas Westerlund

sabato 28 novembre

Palasport Yaşar Sevim, Ankara

h 14:30 | ITALIA – MACEDONIA DEL NORD 27-28 (p.t. 13-11)

Italia: Danti, Maurer, Farisè, Mangone 6, Dalla Costa, Rossomando 1, Squizziato 3, Colloredo 3, Prela, Manojlovic 7, Iyamu, Giliberto 1, Babbo 3, Rigatti 3, Laita, Falser. All: Martin Albertsen

Macedonia del Nord: Micevska, Gakidova 1, Guguljanova, Djatevska, Jankulovska, Dukoska, Kiprijanovska, Sedloska, Ristovska, Milenkovska, Rizovska, Berovikj, Stefanovska, Koceva, Damjanoska, Iliki. All: Igor Marković

venerdì 27 novembre

Palasport Yaşar Sevim, Ankara

h 14:30 | TURCHIA – ITALIA 29-23 (p.t. 19-11)

Turchia: Akalin S, Burhan 1, Akalin C. 1, Tügel, Bozdoğan 3, Öztürk 3, Göktepe, Sönmez, Aydemir 6, Özler 2, Gökdemir 2, Türkyılmaz 2, Dağ 2, Dikme 1, Işıkhan 3, Sormaz 1. All: David Ginesta Montes

Italia: Danti, Maurer, Farisè, Mangone 2, Dalla Costa, Rossomando, Squizziato 2, Colloredo 3, Prela 1, Manojlovic 1, Iyamu 3, Giliberto 4, Babbo 4, Rigatti 1, Laita 1, Falser 1. All: Martin Albertsen