Dopo la sconfitta accusata ieri nell’esordio contro le padrone della Turchia per 29-23, l’Italia femminile della pallamano incappa in un nuovo ko nel Torneo di Ankara cedendo questa volta – seppur di misura – con lo score di 27-28 alla Macedonia del Nord.

Un peccato per le azzurre che avevano condotto un ottimo primo tempo, terminato con il 13-11 con cui le squadre sono andate all’intervallo, salvo poi farsi rimontare dalle macedoni, abili nell’agganciare e poi superare Dalla Costa e compagne.

Positive le prestazioni di Ramona Manojlovic (7) ed Asia Mangone (6), per loro complessivamente 13 gol in due. Questo il commento, al sito FIGH, del dt Martin Albertsen: “La squadra ha seguito il piano partita in modo perfetto e credo sia stata la nostra migliore partita di sempre. Non posso parlare ovviamente delle precedenti, ma con la mia gestione tecnica è la migliore. Abbiamo affrontato una squadra forte fisicamente, bene attrezzata sotto ogni aspetto. Noi abbiamo giocato una partita fantastica. Abbiamo perso, sì, ma avendo la possibilità di vincere un match nel complesso molto aperto, di alto livello e che ci lascia soddisfazione e ottimismo”. Domani, domenica 29 novembre alle 14:30, la gara conclusiva del torneo contro la Finlandia. Di seguito i tabellini delle gare sin qui disputate in ordine cronologico.

Venerdì 27 novembre

Palasport Yaşar Sevim, Ankara

h 14:30 | TURCHIA – ITALIA 29-23 (p.t. 19-11)

Turchia: Akalin S, Burhan 1, Akalin C. 1, Tügel, Bozdoğan 3, Öztürk 3, Göktepe, Sönmez, Aydemir 6, Özler 2, Gökdemir 2, Türkyılmaz 2, Dağ 2, Dikme 1, Işıkhan 3, Sormaz 1. All: David Ginesta Montes

Italia: Danti, Maurer, Farisè, Mangone 2, Dalla Costa, Rossomando, Squizziato 2, Colloredo 3, Prela 1, Manojlovic 1, Iyamu 3, Giliberto 4, Babbo 4, Rigatti 1, Laita 1, Falser 1. All: Martin Albertsen

Sabato 28 novembre

Palasport Yaşar Sevim, Ankara

h 14:30 | ITALIA – MACEDONIA DEL NORD 27-28 (p.t. 13-11)

Italia: Danti, Maurer, Farisè, Mangone 6, Dalla Costa, Rossomando 1, Squizziato 3, Colloredo 3, Prela, Manojlovic 7, Iyamu, Giliberto 1, Babbo 3, Rigatti 3, Laita, Falser. All: Martin Albertsen

Macedonia del Nord: Micevska, Gakidova 1, Guguljanova, Djatevska, Jankulovska, Dukoska, Kiprijanovska, Sedloska, Ristovska, Milenkovska, Rizovska, Berovikj, Stefanovska, Koceva, Damjanoska, Iliki. All: Igor Marković