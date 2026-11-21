La 9a giornata della regular season della Serie A1 2026-2027 di pallamano femminile si è ufficialmente conclusa. Sui campi della massima serie pallamanista italiana non sono mancate le emozioni e i gol.

Le capoclassifica Erice e Salerno proseguono a braccetto: vittoria per le prime e per le seconde, nel primo caso 17-46 sul campo del Ferrara, nella seconda circostanza 37-22 in casa contro il Mezzocorona.

Inseguono Brixen e Cassano Magnago, anche se con umori diversi: le altoatesine, capaci di imporsi 30-19 col Conversano, mentre le lombarde sconfitte per 27-26 dal Nuoro.

Infine da registrare vi sono i successi interni del Leno, 27-23 sul Trapani, e del Casalgrande Padana, 32-25 sul Teramo, e il blitz del Padova, 30-31 nella tana del Mestrino (pesante sul fondo della classifica).

Il campionato ora osserverà una pausa per lasciare spazio alle nazionali.

La classifica aggiornata:

AC Life Style Erice 17 pti, Jomi Salerno 17, Cassano Magnago 14, Brixen Südtirol 14*, Germancar Nuoro 12, Casalgrande Padana 12, Sirio Toyota Teramo 10, Trapani 8, Leno 8, Mezzocorona 4, Conversano 4, Cellini Padova 2*, Alì-Best Espresso Mestrino 1, Securfox Ariosto Ferrara 1

*una partita in meno