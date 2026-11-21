L’11esima giornata della Serie A Gold 2026-2027 di pallamano regala colpi di scena e grandi emozioni agli appassionati del massimo campionato nazionale: fra gol e risultati inattesi, ecco come sono andate le cose.

Nel remake della finale scudetto dell’anno scorso, il Cassano Magnago schianta fuori casa il Sassari con lo score di 23-31 rilanciandosi con un segnale forte verso la corsa playoff, mentre la capolista sarda si ferma.

Alle sue spalle non sbagliano Pressano e Bolzano, che battono rispettivamente 36-30 il Molteno fra le mura amiche e 32-34 il Chiaravalle in trasferta.

Si impone di misura il Teamnetwork Albatro Siracusa, capace di piegare 28-27 il Metelli Cologne, così come fa il Macagi Cingoli sul Fasano, con il punteggio di 25-24.

Vanno a referto, infine, l’affermazione del Merano contro l’Orlando Haenna (21-25 a domicilio) e quella del Conversano (31-27) sul Trieste.