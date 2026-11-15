Pagelle slalom Levi 2026: un Vinatzer mai così solido, Pinheiro Braathen studia da Hirscher

PAGELLE SLALOM LEVI 2026

Lucas Pinheiro Braathen, 9: fa il vuoto nella prima manche, poi nella seconda si concede il lusso di amministare sul muro. In questo momento è il migliore al mondo sia in gigante sia in slalom. Sta studiando da Hirscher, con un chiaro obiettivo: vincere la Coppa del Mondo generale. Nel decennio scorso l’austriaco costruì i suoi otto trionfi consecutivi monopolizzando proprio le discipline tecniche, con qualche exploit in superG (dove ottenne anche tre podi ed una vittoria). Il calendario attuale favorisce proprio gigantisti e slalomisti, che hanno a disposizione più gare rispetto ai velocisti. Va detto che, a differenza dei tempi di Hirscher, manca la supercombinata, che avrebbe potuto giocare un ruolo decisivo a favore del brasiliano. Ad ogni modo, lo svizzero Marco Odermatt è consapevole che quest’anno non sarà una passeggiata riconfermarsi.

Clement Noel, 8: ha sciato con intelligenza, senza prendersi rischi eccessivi e badando all’essenziale. Il secondo posto rappresenta un buon punto di partenza, anche se in questo momento Pinheiro Braathen ha qualcosa in più.

Loic Meillard, 7,5: lo svizzero, con la consueta eleganza, ha strappato un podio prezioso, recuperando ben cinque posizioni nella frazione conclusiva. Ricomincia la stagione da dove aveva lasciato la precedente.

Fabian Ax Swartz, 7,5: il giovane svedese sembra chiaramente in rampa di lancio. Non era mai entrato in top10 prima del quarto posto odierno. Tecnicamente ha mostrato un bagaglio importante, impressionando in particolare sul ripido.

Alex Vinatzer, 8: prestazione sorprendente da parte dell’italiano. Dopo una prima frazione anonima, nella seconda si è letteralmente scatenato, recuperando ben 18 posizioni e fermandosi a soli 14 centesimi dal podio. Peccato per aver amministato troppo sul pianetto conclusivo. La notizia di gran lunga migliore è però il modo in cui ha affrontato il muro: in controllo, senza arretramenti, con una tecnica finalmente solida e pulita. Raramente avevamo visto l’altoatesino sciare così. È presto per parlare di una svolta: serviranno conferme nel lungo periodo. Tuttavia la premessa appare quantomeno intrigante.

Eduard Hallberg, 5: uno dei grandi delusi di giornata. Il padrone di casa finlandese sembra aver fatto un passo indietro rispetto alla passata stagione. Più preciso, ma meno veloce.

Henrik Kristoffersen, 4: lento sul piano, contratto sul muro. Impietoso il verdetto della pista: 19° a 2″35.

Tommaso Saccardi, 5,5: primo degli esclusi nella prima manche, a 5 centesimi dalla qualificazione. Per tre quarti di gara aveva sciato bene, poi è mancato coraggio sul piano conclusivo: lì sono volati via ben 8 decimi.

Italia, 5: la grande prestazione di Vinatzer non deve camuffare una prestazione di squadra disastrosa. Non che ci si attendesse qualcosa di diverso, sia chiaro. I giovani mancano da tempo, e gli atleti su cui si continua a fare affidamento continuano a dimostrare di fare molta fatica nel contesto della Coppa del Mondo.