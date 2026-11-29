PAGELLE SLALOM FEMMINILE KILLINGTON 2026

Camille Rast 9: si sblocca dopo un inizio di stagione sicuramente sottotono e coglie la quinta vittoria della carriera in Coppa del Mondo. Un successo arrivato in rimonta, grazie ad una seconda manche eccellente, soprattutto nella seconda parte dove si è scatenata ed è diventata irraggiungibile per le avversarie.

Lara Colturi 8,5: un inizio di stagione semplicemente stellare. Quattro gare disputate e quattro volte sul podio. Un rendimento semplicemente stellare per la rappresentante dell’Albania che consolida il proprio pettorale rosso di leader della classifica generale e comincia a fare un pensiero molto grande anche per quella di slalom.

Hanna Aronsson Elfmann 7: la Svezia ha trovato decisamente un’ottima interprete tra i pali stretti. Una bella conferma dopo Gurgl ed un altro quinto posto per una ragazza che a breve potrebbe trovarsi a partire nel primo sottogruppo di merito.

Mikaela Shiffrin 6,5: la delusione gliela si leggeva negli occhi. Chiaramente voleva vincere nel suo ritorno in slalom e farlo proprio davanti ai suoi tifosi a Killington, dove aveva già trionfato sei volte in carriera. Riesce comunque a scrivere un altro record leggendario per la Coppa del Mondo di sci, visto che è la prima atleta di sempre a conquistare il centesimo podio in una singola disciplina.

Emma Aicher 6: si salva nella seconda manche, rimontando otto posizioni e concludendo alla fine in settima posizione. Non è stato un weekend positivo in quel di Killington, ma ha comunque limitato i danni, soprattutto oggi in ottica classifica generale, pensando che a breve arriveranno le gare veloci e quindi potrà subito tornare in vetta alla generale.

Marta Rossetti 6: alla terza gara dal suo ritorno in Coppa del Mondo riesce finalmente a conquistare i primi punti, concludendo ventunesima al traguardo. Una base di partenza per il futuro

Lara Della Mea 5,5: purtroppo sul giudizio pesa una prima manche decisamente opaca. Nella seconda recupera quattro posizioni e termina tredicesima. Una buona reazione, ma la nativa di Tarvisio ha decisamente altri obiettivi e deve trovare costanza per rimanere sempre in Top 10.

Zrinka Ljutic 5: un passo indietro rispetto alle ultime uscite. Nella seconda manche fa ancora più fatica e perde ben otto posizioni, terminando solamente diciassettesima.

Wendy Holdener 4,5: un avvio di stagione finora da dimenticare ed oggi è arriva anche l’uscita nella seconda manche dopo una prima in cui aveva chiuso ventunesima.