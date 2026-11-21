PAGELLE SLALOM FEMMINILE GURGL 2026

Lara Colturi, 10: è la nuova regina dell’Epiro, la terra che diede i natali a Pirro, il sovrano che ebbe l’ardire di sfidare e far tremare Roma, salvo capitolare dopo le effimere vittorie di Eraclea ed Ascoli Satriano. Dopo nove podi in Coppa del Mondo, la classe 2006 ha regalato la prima vittoria della storia alla nazione che l’ha adottata e che, grazie a lei, ha conosciuto uno sport di cui, forse, 99 abitanti su 100 ignoravano l’esistenza. Per questo, sin da ora, Lara Colturi si candida a diventare l’atleta albanese più grande di tutti i tempi, anche più dei lottatori Chermen Valej ed Islam Dudaev, entrambi bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il vero orgoglio del popolo che onora l’effige dell’aquila nera a due teste nella sua bandiera.

Sara Hector, 8: in assenza di Mikaela Shiffrin, le gare appaiono molto più aperte e, soprattutto, si è spalancato un posto ulteriore sul podio. La veterana svedese è stata brava a sfruttare questo vuoto di potere, ottenendo il quarto podio in carriera tra i pali stretti.

Anna Swenn Larsson, 7,5: non regge la pressione di ritrovarsi in testa dopo la prima frazione, ma riesce comunque a salvare un podio non scontato in una gara dai distacchi risicati.

AJ Hurt, 7,5: è un po’ la nuova Paula Moltzan. Sa sciare molto veloce, ma è anche tanto incline all’errore. Il quarto posto odierno rappresenta il secondo miglior risultato della sua carriera.

Anna Aronsson Elfman, 7: la svedese sembrava una predestinata da teenager, poi si è un po’ persa per un triennio abbondante. La quinta piazza odierna potrebbe sancire il punto di partenza per una nuova carriera da protagonista.

Camille Rast, 7: irriconoscibile nella prima discesa, forse frenata dalla nebbia, nella seconda si scatena e, grazie al miglior tempo di manche, risale dalla 18ma alla quinta posizione.

Paula Moltzan, 5: trova un secondo tracciato troppo tattico ed angolato per le sue caratteristiche. Colleziona errori e chiude fuori dalle migliori 10.

Emma Aicher, 5,5: ormai dalla tedesca ci si aspetta sempre che lotti per la vittoria in tutte le discipline. Ma non è semplice per chi è impegnato ogni settimana tra discesa, superG, gigante e slalom. Qualche passaggio a vuoto è e sarà fisiologico. Ad ogni modo, l’ottava piazza odierna garantisce comunque punti pesanti per l’obiettivo classifica generale.

Lara Della Mea, 6,5: aveva illuso con lo straordinario terzo posto nella prima manche, favorito oggettivamente da una visibilità che era migliorata rispetto alle atlete scese con i primi pettorali. Nella seconda frazione non è mancato il coraggio di attaccare, tuttavia l’azzurra è apparsa meno precisa nelle traiettorie sul palo, con alcuni arretramenti che l’hanno obbligata a frenare e perdere il ritmo ideale. E’ solo la terza topo10 in carriera in slalom, dunque si tratta di un risultato da non sottovalutare.

Italia, 5,5: con tre azzurre qualificate, di cui una addirittura in terza posizione, la Nazionale femminile aveva addirittura impressionato nella prima frazione. Nella seconda il sogno ha tuttavia assunto il contorno di una cruda realtà. Giulia Valleriani ed Emilia Mondinelli sono uscite dopo poche porte, commettendo entrambe lo stesso errore tattico. Marta Rossetti e Giorgia Collomb, pur mostrando qualche sezione interessante, sono rimaste fuori di un soffio. Mentre l’avvio di stagione disastroso di Anna Trocker, per evitare che la non ancora 18enne entri in un pericoloso loop negativo, consiglierebbe forse un arretramento in Coppa Europa per ritrovare fiducia. Insomma, il risultato della prima manche aveva dipinto un quadro non veritiero relativamente al vero valore dello slalom femminile tricolore.