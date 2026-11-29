Serata da dimenticare per l’Italia, che in Serbia esce sconfitta al termine di una partita in cui il passivo si fa pesante già nei primi minuti e non viene mai davvero recuperato. Gli azzurri faticano su entrambi i lati del campo, soprattutto in difesa, e solo a tratti riescono a rimanere agganciati agli avversari. Sono pochi i giocatori che si salvano: Baldasso, Diouf e Veronesi raggiungono la sufficienza, mentre per gli altri il giudizio resta insufficiente o, per il poco tempo in campo, senza voto.

PAGELLE SERBIA-ITALIA 102-76

Marco Spissu n.d: Pochi minuti sul parquet per il giocatore, che nel tempo concesso non fa danni ma nemmeno lascia il segno. Coach Banchi lo richiama presto in panchina, preferendo altre soluzioni in rotazione, e il suo contributo al match resta marginale: pochi possessi, nessuna giocata decisiva né in attacco né in difesa. Rimane l’impressione di un impiego di servizio, utile a far rifiatare i titolari, ma senza incidere sull’andamento della partita.

Nico Mannion 5,5: Parte con buone iniziative, cercando di dare ritmo e attaccando con personalità nei primi minuti. Il vento però cambia presto: quando è in campo la squadra paga un passivo pesante, e il play fatica a tenere in mano le redini del gioco. È soprattutto nella metà campo difensiva che non incide, concedendo troppo agli avversari e non riuscendo a spezzare i loro ritmi. Le buone intenzioni dell’inizio non bastano a compensare un impatto complessivo negativo sul match nonostante i 17 punti.

Leonardo Candi n.d.: Chiamato in causa solo per pochi minuti, non ha il tempo né lo spazio per incidere sulla gara. Come già accaduto a Spissu, il suo impiego è limitato e senza possessi significativi: nessuna giocata da segnalare, né in positivo né in negativo. Un minutaggio così ridotto non permette di dare un giudizio, da qui il senza voto.

Stefano Tonut 5,5: Non riesce a incidere sull’andamento della gara. Qualcosa di buono si vede nella metà campo difensiva, dove lavora con attenzione e prova a dare una mano sugli accoppiamenti. In attacco, però, il suo contributo è praticamente nullo: poche iniziative, nessuna giocata capace di spostare gli equilibri e una produzione offensiva che resta al di sotto delle sue possibilità. La sufficienza è sfiorata, ma non raggiunta.

Giampaolo Ricci 5: Serata complicata su entrambi i lati del campo. In attacco fatica a trovare soluzioni e a rendersi pericoloso, mentre in difesa non riesce a contenere gli avversari: con lui sul parquet la Serbia ne approfitta e scappa via nel punteggio. L’unico aspetto positivo è il lavoro a rimbalzo, dove prova a dare un contributo concreto, ma è troppo poco per cambiare il giudizio su una prestazione complessivamente insufficiente.

Tommaso Baldasso 6: Tra i pochi a salvarsi in una serata difficile per tutta la squadra. In attacco si fa trovare pronto e offre buone soluzioni, mostrando personalità e coraggio nel prendersi le responsabilità. Positiva anche la presenza in difesa, dove piazza una palla rubata che regala qualche possesso in più agli azzurri. La sufficienza è meritata: il suo contributo non basta a raddrizzare la partita, ma lo distingue da un gruppo in difficoltà.

Mirza Alibegović n.d.: Primi minuti con la maglia azzurra per il giocatore, che viene gettato nella mischia per un tempo troppo breve per lasciare un segno. Il minutaggio ridotto e i pochi possessi a disposizione non permettono di valutare davvero il suo apporto, né in attacco né in difesa. Resta la soddisfazione dell’esordio, ma per un giudizio serve vederlo all’opera più a lungo: da qui il senza voto.

Momo Diouf 6: Soffre parecchio nella propria metà campo, dove concede qualcosa di troppo e commette qualche errore evitabile. Alla fine, però, i numeri sono dalla sua parte e il bilancio complessivo resta positivo. Con lui sul parquet l’Italia riesce a giocarsela alla pari con gli avversari, segnale di un impatto più utile di quanto le difficoltà difensive lascino intendere. La sufficienza è meritata, anche se c’è margine per crescere.

Giovanni Veronesi 6: Prova a dare la scossa con una tripla che accende per un momento la squadra, mostrando coraggio e voglia di prendersi responsabilità in una serata complicata. Il suo apporto non cambia l’inerzia della gara, ma resta costante e utile quando l’Italia ha bisogno di punti. Alla fine rientra nel gruppo di chi raggiunge la sufficienza, un risultato non scontato in una partita difficile per gli azzurri.

Nicola Akele 5: Parte con un errore pesante che nega a Mannion la tripla, un episodio che pesa sull’avvio della sua gara. Da lì non riesce più a entrare in partita, faticando a trovare ritmo e a dare un contributo concreto su entrambi i lati del campo. Banchi se ne accorge e lo lascia in panchina, preferendo altre soluzioni in rotazione. Prestazione insufficiente, con poche occasioni per riscattarsi.

Giovanni Emejuru 5: Serata in salita su entrambi i lati del campo: in attacco fatica a trovare soluzioni efficaci, mentre in difesa non riesce a farsi sentire sotto canestro. La panchina prova a concedergli minutaggio nella speranza di ottenere qualcosa di più, ma il giocatore non riesce a sfruttare lo spazio avuto. Alla fine non è mai un fattore nell’economia della partita, e il giudizio non può che essere insufficiente.

Alessandro Pajola 5,5: Molto presente nei primi minuti, dove si getta nella mischia con energia e intensità. L’impegno però non è sempre accompagnato dalla lucidità: commette parecchi errori, che limitano il rendimento complessivo della sua prova. Resta comunque tra i più attivi dell’Italia, sempre dentro la partita e pronto a dare il proprio contributo. Manca però qualcosa, in precisione e incisività, per poterlo inserire nel gruppo dei salvabili in una serata complicata per gli azzurri.