Vince l’Italia contro la Turchia e fa un passettino importante verso i Mondiali 2027. E vince al PalaEur mettendo in scena una prestazione maiuscola di squadra, ma dove spicca la regia di Nico Mannion, la difesa di Stefano Tonut e la partita a tutto tondo di Giovanni Veronesi.

PAGELLE ITALIA-TURCHIA 86-72

Marco Spissu 5,5: Entra in un momento complicato per gli azzurri nel primo quarto, dà una scossa, ma resta poco sul parquet. Poi quando torna non sa fare la differenza e non è il play che dà la svolta al match.

Nico Mannion 7,5: Parte non benissimo, fatica a dare ritmo in attacco, ma bene in difesa. Un paio di palle perse velenose nel primo tempo rischiano di pesare, ma poi sale in cattedra. Difende bene, prende in mano la squadra in attacco e trova anche punti pesanti e difficili che spezzano l’equilibro. Fa la differenza.

Leonardo Candi 6: Nel primo tempo con lui in campo l’Italia più aggressiva, ma poco minutaggio complessivo anche se il suo lo fa senza infamia e senza lode.

Stefano Tonut 7: Subito importante in difesa, è in campo quando l’Italia rimonta nel primo quarto, con la tripla sulla sirena che ci manda al primo stop in vantaggio. È tra i migliori in campo, tra i più costanti ed è decisivo soprattutto in difesa per limitare al massimo i turchi.

Giampaolo Ricci 6: Inizio difficile per il capitano dell’Olimpia, con subito un errore difensivo e fallo fatto e in generale non riesce a essere incisivo. Sufficienza che arriva a 2’30” dalla fine quando trova la tripla del +7 che ricaccia via i turchi.

Francesco Ferrari 5: Avvio buono in difesa, ma qualche errore di troppo e Banchi lo fa sedere a lungo in panchina. Comprimario in una partita dove non ha saputo sfruttare il posto nel quintetto titolare.

Tommaso Baldasso 6,5: Buon avvio anche per lui, ma anche lui con qualche errore di troppo. Alla fine fa il compitino, ma nel momento in cui servono punti pesanti è presente e partecipa attivamente alla vittoria con 11 punti segnati in momenti molto importanti.

Guglielmo Caruso 5,5: Poco tempo in campo, non incide sul match e basso minutaggio anche per lui.

Mirza Alibegović n.d.: Non entra sul parquet.

Momo Diouf 7: Molto presente in attacco e in difesa, è il migliore nei primi minuti, ma un paio di palloni persi banali lo spengono un po’, anche se alla fine chiude con 17 punti all’attivo, 9 rimbalzi e con lui in campo il +/- dice +19.

Giovanni Veronesi 7,5: Paga nei primi minuti l’emozione del quintetto titolare, ma si fa vedere e nel secondo quarto prende più coraggio. Da quel momento alza il suo livello e Banchi si affida a lui dandogli un minutaggio importante ed è tra i protagonisti della partita, con lo sfondamento preso a 2’30” dalla fine che fa tutta la differenza del mondo.

John Petrucelli 5: Avvio difficile in attacco e in difesa, poi infortunio muscolare e la sua partita finisce lì.