PAGELLE ITALIA-CECHIA 2-1 COPPA DAVIS

Lorenzo Musetti, 9: è stato l’indiscusso trascinatore della semifinale. Nel primo singolare ha letteralmente portato a scuola il quotato astro nascente Jakub Mensik, mandandolo in confusione con continue variazioni. In doppio, dopo un avvio titubante nel gioco di volo, è salito progressivamente in cattedra. L’intesa con Vavassori è cresciuta game dopo game, fino al tie-break decisivo dove ha regalato magie, su tutte quel rovescio decisivo valso il mini-break sul 5-4. Un Musetti così non si era ancora mai visto in Coppa Davis. Se l’Italia in finale dovesse trovare, come da pronostico, la corazzata Spagna di Rafael Jodar e Carlos Alcaraz, la condicio sine qua non per provare a giocarsela sarà che il carrarino si confermi sui medesimi livelli.

Flavio Cobolli, 6: seconda sconfitta di fila dopo quella ai quarti di finale. Oggi però non ha sfigurato, affrontando a viso aperto un avversario che va a nozze su questa superficie come Jiri Lehecka. Ha pagato un leggero calo di concentrazione ad inizio terza frazione, subendo un break rivelatosi fatale. La sensazione è che la mancanza di fiducia, derivante dalle ultime settimane difficili, si riverberi proprio durante i punti decisivi. In finale potrebbe toccargli un vero e proprio Everest da scalare contro Alcaraz: non avrà nulla da perdere.

Andrea Vavassori, 8: ha dimostrato una forza d’animo sconfinata. Quello smash sbagliato nel primo set, sbagliato goffamente per un eccesso di foga, è costato il primo parziale agli azzurri. In una situazione del genere avrebbe potuto patire il colpo e farsi prendere dallo sconforto. Invece, con umiltà, ha cambiato approccio: meno ricerca del punto a sensazione, più efficacia nell’esecuzione. Ha davvero avuto il merito di sapere sempre reagire con veemenza a qualche errore di troppo dettato dalla tensione. Con la sua carica agonistica ha trascinato anche Musetti, andando a creare quell’alchimia che si è poi rivelata decisiva per portare a casa il risultato.

Filippo Volandri, 8: ancora una volta ha avuto ragione lui. Rinunciare a Matteo Berrettini (non al meglio per un problema al gomito) nel doppio decisivo sembrava un azzardo. Invece un Musetti di lusso si è rivelato l’asso nella manica per raggiungere la quarta finale consecutiva. Certamente l’Italia sta godendo della miglior generazione della sua storia, ma è altrettanto vero che una parte del merito di questi risultati vada doverosamente attribuita anche al capitano.